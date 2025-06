Diabetes tipo 1 x novo sensor: a luta do filho de Marília Mendonça

Léo, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, controla o diabetes tipo 1 com um sensor de glicose de última geração. O equipamento, trazido dos Estados Unidos, permite monitoramento contínuo, evitando, assim, picos ou quedas perigosas de glicose.

Diabetes tipo 1 e novo sensor

O Dexcom, usado por Léo, mede os níveis de glicose 24 horas por dia, sem necessidade de furar o dedo. O dispositivo capta, dessa forma, as taxas de açúcar no fluido intersticial — líquido presente entre as células —, realizando uma leitura a cada cinco minutos.

Após ser aplicado na pele, no braço ou abdômen, o sensor começa a funcionar em cerca de 30 minutos e permanece ativo por até 15 dias, inclusive durante o banho.

Quais são os diferenciais do Dexcom?

Ao contrário de sensores comuns no Brasil, como o FreeStyle Libre, que só alerta depois da alteração da glicose, o Dexcom antecipa os avisos. Isso permite que o responsável, como no caso do pai, receba, dessa forma, alertas em tempo real via aplicativo, evitando emergências.

Esse diferencial torna o sensor ideal para crianças e pacientes que precisam de controle glicêmico rigoroso. Apesar de mais caro, oferece segurança, precisão e agilidade na resposta.

Entenda o diabetes tipo 1

Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune

O sistema imunológico destrói as células que produzem insulina

Exige aplicação diária de insulina

Acomete mais crianças e adolescentes

Não tem cura, nem prevenção

Entre os principais sintomas estão, principalmente, sede excessiva, fome constante, perda de peso, visão turva, fadiga e vontade frequente de urinar.

Por que o monitoramento é essencial?

A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) alerta que quem vive com diabetes tipo 1 precisa, portanto, monitorar a glicose constantemente. Falhar nesse controle coloca a vida em risco.