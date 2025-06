A música contra Alzheimer: o resgate de memórias

Há muitas pesquisas sobre Alzheimer, em várias áreas do conhecimento, buscando entender e saber lidar com esse distúrbio neurológico – inclusive sinalizando os benefícios da música e sua relação com a memória.

Na musicoterapia, veja os principais benefícios da música para reativar memórias em pacientes com Alzheimer, conforme estudos destacados:

1. Ativação de memórias profundas

Áreas cerebrais responsáveis pela memória musical geralmente permanecem preservadas em estágios avançados da doença.

Músicas familiares resgatam lembranças, mesmo quando outras memórias se perdem.

2. Estímulo cognitivo amplo

Cantar, tocar ou ouvir música ativa diversas regiões cerebrais simultaneamente, melhorando atenção, funções executivas e memória.

Estimula conexões neurais, fortalecendo a cognição e retardando o declínio.

3. Melhora do humor e redução do estresse

Musicoterapia reduz ansiedade, depressão, agressividade e agitação, dessa forma, acalmando a pessoa.

Sessões com músicas suaves aumentam, principalmente, a melatonina, promovendo relaxamento e melhor sono .

4. Estímulo social e emocional

Atividades em grupo com música ou percussão fortalecem laços, combate isolamento e promovem interação.

Sessões com familiares (por exemplo, repertório autobiográfico) melhoram a relação e trazem conforto aos cuidadores.

5. Expressão e conexão com a identidade

Mesmo com demência avançada, pacientes podem cantar músicas pessoais, mantendo partes profundas do “Self”.

Musicoterapia possibilita expressar emoções, mesmo quando a fala falha.

A música atua, desse modo, como ferramenta terapêutica poderosa para pessoas com Alzheimer. Os benefícios incluem:

Resgate de memórias e identidade

Estímulo cognitivo e emocional

Redução de sintomas negativos

Fortalecimento de vínculos sociais

Por ser segura, prazerosa e acessível, a musicoterapia se torna uma excelente aliada no cuidado de pacientes com Alzheimer — sempre como complemento ao tratamento médico e cuidado integrativo.