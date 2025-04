Angélica e menopausa precoce: entenda a condição e seus sintomas

Angélica, apresentadora conhecida, descobriu aos 43 anos que estava passando por um processo de menopausa precoce. A condição, também chamada de insuficiência ovariana prematura, atinge cerca de 1% das mulheres, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Embora a menopausa seja comum em mulheres com 50 anos ou mais, quando ocorre antes dos 40 anos, é considerada precoce e pode afetar significativamente a qualidade de vida.

A menopausa precoce acontece, principalmente, quando os ovários param de produzir hormônios femininos antes dos 45 anos. Isso pode ocorrer por vários fatores, como:

O diagnóstico feito, por meio de exames de sangue, indicam a diminuição de hormônios femininos. A recomendação de reposição hormonal é frequentemente ocorre logo após o diagnóstico, para aliviar os sintomas e evitar complicações futuras.

A menopausa precoce pode ser identificada por uma série de sintomas. Desse modo, veja sinais abaixo:

Conforme especialistas, sem o tratamento adequado, a menopausa precoce pode levar a sérios problemas de saúde, como:

A reposição hormonal é a forma mais eficaz de controlar os sintomas e prevenir complicações. No entanto, a mulher que não pode fazer reposição deve tratar os sintomas de forma individual, com o apoio de médicos especialistas para evitar problemas graves.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui