Ansiedade não é mimimi: compreenda e busque ajuda

A ansiedade, acima de tudo, é uma resposta natural do corpo a situações desafiadoras. Em outras palavras, ela nos prepara para enfrentar riscos e tomar decisões. No entanto, quando essa sensação se intensifica e persiste, pode evoluir para um transtorno de ansiedade, afetando o bem-estar físico e emocional.

O transtorno de ansiedade, nesse sentido, manifesta-se por meio de diversos sintomas, incluindo:

Esses sintomas podem, portanto, interferir significativamente nas atividades diárias e na qualidade de vida.

O diagnóstico do transtorno de ansiedade é realizado por profissionais de saúde mental, conforme defendem psiquiatras ou psicólogos. O processo geralmente inclui:

O tratamento do transtorno de ansiedade pode envolver, dessa forma:

Crianças e adolescentes também podem ser afetados pela ansiedade. Os sintomas, assim, podem incluir:

O tratamento, em síntese, envolve psicoterapia, como a Terapia Cognitivo-comportamental (TCC), e apoio familiar. A intervenção precoce é ação básica para prevenir complicações futuras.

Para prevenir o transtorno de ansiedade, considere sobretudo:

Se você ou alguém que conhece apresenta, com efeito, sintomas de ansiedade, é importante procurar ajuda profissional. A saber, o tratamento adequado pode melhorar significativamente a qualidade de vida e o bem-estar emocional.

