Anvisa exige retenção de receita para venda de Ozempic e outros

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, em 16 de abril de 2025, a obrigatoriedade da retenção da receita médica para a venda de medicamentos como Ozempic, Wegovy, Saxenda e Mounjaro. Esses fármacos, inicialmente indicados para o tratamento de diabetes tipo 2, têm sido amplamente utilizados para emagrecimento, muitas vezes sem orientação médica adequada.

Motivação da medida

A decisão visa controlar o uso indiscriminado desses medicamentos. Dados da Anvisa revelam que 32% das notificações de efeitos adversos no Brasil estão associadas ao uso desses remédios de forma diferente da indicada na bula. Além disso, o uso sem prescrição adequada pode causar efeitos colaterais como náuseas, constipação, distensão abdominal, diarreia e até agravar distúrbios alimentares e psicológicos.

Impacto nas farmácias

De acordo com a nova regra, as farmácias devem reter a receita médica no momento da compra, prática já adotada para a venda de antibióticos. Essa medida busca garantir que apenas pacientes com indicação médica tenham acesso aos medicamentos, evitando o uso por pessoas sem necessidade clínica.

Consequências para a saúde pública

O uso indiscriminado desses medicamentos tem causado desabastecimento em farmácias, dificultando o acesso para pacientes que realmente dependem desses remédios como parte de seu tratamento. Além disso, o uso sem prescrição adequada pode causar efeitos colaterais como náuseas, constipação, distensão abdominal, diarreia e até agravar distúrbios alimentares e psicológicos

A Anvisa reforça a importância do acompanhamento médico no uso desses medicamentos e alerta para os riscos do uso sem orientação profissional. Pacientes devem consultar um especialista antes de iniciar qualquer tratamento para emagrecimento.