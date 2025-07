Anvisa suspende suplemento D-Ômega por erro na validade

Essa ação da Anvisa destaca a importância da vigilância contínua e da transparência nas práticas das empresas. Além disso, reforça o compromisso com a segurança da população e o respeito às normas sanitárias.

Se você adquiriu algum desses lotes, suspenda o uso imediatamente e entre em contato com a empresa para devolução ou troca do produto.

Os seguintes lotes estão suspensos e serão recolhidos do mercado:

A ingestão de um suplemento com validade vencida ou mal informada pode resultar em riscos à saúde, especialmente para quem já apresenta condições clínicas ou faz uso contínuo da vitamina D e do Ômega 3.

A falha identificada nos rótulos violou as normas da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 727/2022, que proíbe qualquer informação incorreta sobre a validade dos alimentos e suplementos. Mesmo que o conteúdo esteja em bom estado, a rotulagem errada compromete a segurança do consumidor e a confiança na marca.

De acordo com a mídia, a empresa notificou a Anvisa e iniciou voluntariamente o recolhimento dos lotes. A decisão foi formalizada na Resolução RE nº 2.736, publicada em 22 de julho de 2025, no Diário Oficial da União.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira (23), a suspensão imediata de oito lotes do suplemento D-Ômega , que combina Ômega 3 e vitamina D. A medida ocorreu logo após a própria fabricante, a empresa Divina Distribuidora de Vitaminas Naturais Ltda, detectar um erro na data de validade dos produtos.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui