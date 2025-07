Suplementos que ajudam a aliviar sintomas da depressão

Demonstrou resultados comparáveis a antidepressivos com menos efeitos adversos. Atua sobre neurotransmissores e melhora a resposta à medicação.

Estudos com revisão robusta mostram eficácia equivalente a antidepressivos na depressão leve a moderada. Mas exige cautela por riscos de interações medicamentosas e síndrome serotoninérgica.

Essas vitaminas apoiam, dessa forma, a síntese de neurotransmissores como serotonina e dopamina. O metilfolato demonstrou benefício quando usado com antidepressivos. Por si só, os dados ainda, desse modo, são inconclusivos.

Conforme estudos, há efeito moderado na redução de sintomas em pessoas com deficiência dessa vitamina. Atua na produção de serotonina e regulagem do humor.

De acordo com especialistas, suplementos podem apoiar o tratamento da depressão. Contudo, eles não substituem tratamentos convencionais como psicoterapia ou medicamentos. Devem sempre acompanhar diagnóstico e acompanhamento profissional.

