Veja chás naturais que ajudam no controle da glicemia

Manter os níveis de açúcar no sangue sob controle é essencial para a saúde, principalmente para pessoas com diabetes. De acordo com especialistas, além de uma alimentação equilibrada e exercícios físicos, alguns chás naturais podem ser aliados nesse processo. A seguir, conheça cinco opções que podem ajudar, mas não se esqueça: consulte seu médico antes!

1. Chá de camomila

Benefícios: Estudos indicam que o chá de camomila pode colaborar com o controle da glicemia.

Modo de preparo: Adicione 1 colher de chá de flores secas de camomila em 250 ml de água fervente. Deixe em infusão por 5 a 10 minutos.

2. Chá verde

Benefícios: Rico em catequinas, o chá verde pode melhorar a sensibilidade à insulina e, desse modo, reduzir a absorção de glicose no intestino.

Modo de preparo: Aqueça 200 ml de água até 80°C (sem ferver), adicione 1 colher de chá de folhas de chá verde e deixe em infusão por 3 a 5 minutos.

3. Chá de canela

Benefícios: A canela contém compostos que imitam a ação da insulina, auxiliando, assim, na redução dos níveis de açúcar no sangue.

Modo de preparo: Ferva 200 ml de água com 1 pau de canela por 5 a 10 minutos.

4. Chá de gengibre

Benefícios: O gengibre possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que podem melhorar, dessa forma, a captação de glicose pelos tecidos.

Modo de preparo: Ferva 200 ml de água com 1 colher de sopa de gengibre fresco picado por 5 a 10 minutos.

5. Chá de hibisco

Benefícios: O hibisco é rico em antioxidantes e, dessa maneira, pode auxiliar na redução dos níveis de açúcar no sangue.

Modo de preparo: Adicione 1 colher de chá de flores secas de hibisco em 250 ml de água fervente e deixe em infusão por 5 a 10 minutos.

Incorporar esses chás na rotina pode ser uma estratégia complementar para o controle da glicemia. No entanto, é fundamental manter uma alimentação balanceada, praticar atividades físicas regularmente e seguir as orientações médicas. A princípio, antes de iniciar o consumo regular de qualquer chá, consulte um profissional de saúde para garantir que seja adequado ao seu caso.