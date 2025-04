Bebê reborn: mais uma trend ou síndrome de Annabelle?

Nos últimos meses, a tendência de bebês reborn tem ganhado força nas redes sociais, especialmente no TikTok. Esses bebês ultrarrealistas, feitos de silicone e vinil, imitam recém-nascidos de forma impressionante. A prática de maternar esses bonecos gerou, dessa forma, um grande movimento entre colecionadores e influenciadores digitais. O último fenômeno é o de parto de reborn. Ele começou com vídeos de “partos”, nos quais as bonecas aparecem como se estivessem nascendo e logo viralizou, dividindo opiniões na internet.

O que são bebês reborn?

O termo reborn, que significa “renascido”, descreve, assim, o processo artístico de transformar bonecos comuns em réplicas realistas de bebês. A técnica envolve, principalmente, a pintura detalhada da pele, aplicação de cílios e até mesmo a criação de veios sanguíneos. Esses bonecos de vinil ou silicone têm alto valor para colecionadores e terapistas. No Brasil, o movimento cresce e até mesmo o Padre Fábio de Mello adotou um reborn com síndrome de Down.

A conexão com a saúde mental

A Síndrome de Annabelle descreve a obsessão excessiva por bebês reborn, bonecos hiper-realistas que imitam recém-nascidos. Para muitas pessoas, essa obsessão vai além do colecionismo, levando-as a tratar os bonecos como filhos reais, com certidões de nascimento e cuidados diários. Esse comportamento pode sugerir uma fuga da realidade, onde o vínculo com o boneco substitui as relações interpessoais.

Quando esse apego se torna intenso, ele pode afetar a saúde mental, dificultando a conexão emocional com outras pessoas. A pessoa pode se distanciar das relações afetivas reais, criando um vínculo disfuncional com um objeto inanimado. Nesse cenário, a Síndrome de Annabelle se torna um reflexo de questões emocionais mais profundas, que demandam atenção psicológica para um tratamento saudável e equilibrado.