Biomédica Beatriz Klein traz técnica impressionante para Cachoeiro

A biomédica Beatriz Kleim, especialista em perfiloplastia e contorno facial, retorna à Cachoeiro de Itapemirim para mais um Dia da Beleza, oferecendo tratamentos estéticos avançados que ressaltam a autoestima e o bem-estar. Após o sucesso do evento em março, a profissional estará no Espaço Labore no sábado (5), para atender a demanda de quem busca uma transformação natural e harmoniosa. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link: https://wa.link/xop4ja

Beatriz enfatiza a importância de cuidar da beleza feminina, mesmo em meio à rotina intensa do dia a dia. “Muitas mulheres acabam negligenciando o autocuidado e se esquecem de olhar para si mesmas”, afirma. “Meu objetivo é proporcionar tratamentos que as façam se reencontrar com a própria imagem”.

Perfiloplastia: harmonia facial personalizada

A perfiloplastia, procedimento que a Dra. Kleim domina com maestria, oferece uma solução rápida e eficaz para quem busca harmonizar o rosto. Através da rinomodelação, definição do queixo e harmonização dos lábios, é possível alcançar um novo perfil sem necessidade de recuperação prolongada. Com apenas 3 ml de ácido hialurônico e sua técnica exclusiva, a Dra. Kleim garante resultados equilibrados e naturais, que valorizam a beleza individual de cada paciente.

Contorno facial: rejuvenescimento e firmeza duradouros

O contorno facial, outro tratamento oferecido pela Dra. Kleim, atua no rejuvenescimento e na restauração da firmeza da pele. Ao redefinir os traços e combater o efeito “buldogue”, o procedimento proporciona um aspecto revitalizado, com resultados visíveis imediatamente após a aplicação. Ideal para a mulher contemporânea, que busca praticidade e eficiência em seus cuidados estéticos.

Garanta sua vaga!

O Dia da Beleza com a Dra. Beatriz Kleim acontece no Espaço Labore, com vagas limitadas. As inscrições já estão abertas através do link: https://wa.link/xop4ja. Não perca a oportunidade de investir em seu bem-estar e realçar sua beleza natural.

Serviço

Evento: Dia da Beleza com Dra. Beatriz Kleim

Data: 5 de abril

Local: Espaço Labore

Inscrições: https://wa.link/xop4ja

Contato Espaço Labore: (28) 99923-9644