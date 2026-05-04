Canetas emagrecedoras e pressão estética: riscos e debate atual
Especialista alerta que uso de canetas reforça padrões e amplia riscos sociais e emocionais.
As canetas emagrecedoras ganharam popularidade rapidamente. Ao mesmo tempo, especialistas intensificaram o debate público. Esses medicamentos tratam a obesidade com eficácia comprovada. No entanto, muitas pessoas utilizam sem indicação médica. Por isso, o uso indiscriminado acende um alerta.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Nesse cenário, a professora da Universidade de São Paulo, Fernanda Scagluiza, apresenta um conceito central. Ela chama de “economia moral da magreza”. Em outras palavras, a sociedade atribui valores diferentes aos corpos. Assim, corpos magros recebem validação. Enquanto isso, corpos gordos enfrentam estigmas.
Leia também – Canetas emagrecedoras: use certo e evite riscos
Economia moral da magreza: como funciona
A lógica social favorece quem se encaixa no padrão dominante. Consequentemente, pessoas magras acumulam vantagens sociais. Elas acessam melhores oportunidades no trabalho, na educação e nas relações afetivas.
Por outro lado, pessoas gordas enfrentam preconceitos persistentes. Frequentemente, a sociedade associa esses corpos a ideias equivocadas. Entre elas, falta de disciplina ou desleixo. Portanto, esse sistema produz desigualdade e exclusão.
Além disso, esse mecanismo reforça privilégios de um lado. Em contrapartida, gera perda de direitos do outro. Dessa forma, a pressão estética se mantém ativa e constante.
Padrões de beleza e indústria da magreza
Os padrões corporais mudam ao longo da história. Ainda assim, eles sempre excluem parte da população. Atualmente, a magreza extrema volta a ganhar força. Nesse contexto, a indústria encontra espaço para crescer.
Logo, empresas oferecem soluções rápidas. Entre elas, surgem as canetas emagrecedoras. Assim, a busca pelo corpo ideal alimenta um ciclo econômico contínuo. Enquanto isso, a diversidade corporal perde espaço.
Medicalização do corpo e impactos na saúde
A especialista destaca outro ponto relevante. Ela observa a medicalização do corpo saudável. Ou seja, práticas sociais passam a ser tratadas como questões médicas.
Por exemplo, muitas pessoas deixam de enxergar a alimentação como cultura. Em vez disso, passam a tratá-la como cálculo nutricional. Consequentemente, surgem comportamentos restritivos.
Em alguns casos, usuários utilizam efeitos colaterais para reduzir a ingestão alimentar. Portanto, esse comportamento representa risco significativo. Além disso, ele afeta a relação com a comida e o próprio corpo.
Pressão estética e efeitos sobre mulheres
A pressão estética atinge diferentes grupos. No entanto, mulheres sofrem impacto mais intenso. Ao mesmo tempo, movimentos sociais tentaram ampliar a aceitação corporal nos últimos anos.
Apesar disso, a retomada da magreza extrema preocupa especialistas. Principalmente, crianças e adolescentes enfrentam maior vulnerabilidade. Assim, o uso das canetas pode intensificar essa tendência.
Por fim, o debate exige equilíbrio. O tratamento da obesidade permanece necessário. Contudo, a sociedade precisa evitar excessos. Dessa maneira, garante saúde física, mental e social.
- com base em informações do portal Agência Brasil.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726