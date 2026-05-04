Canetas emagrecedoras e pressão estética: riscos e debate atual

As canetas emagrecedoras ganharam popularidade rapidamente. Ao mesmo tempo, especialistas intensificaram o debate público. Esses medicamentos tratam a obesidade com eficácia comprovada. No entanto, muitas pessoas utilizam sem indicação médica. Por isso, o uso indiscriminado acende um alerta.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Nesse cenário, a professora da Universidade de São Paulo, Fernanda Scagluiza, apresenta um conceito central. Ela chama de “economia moral da magreza”. Em outras palavras, a sociedade atribui valores diferentes aos corpos. Assim, corpos magros recebem validação. Enquanto isso, corpos gordos enfrentam estigmas.

Leia também – Canetas emagrecedoras: use certo e evite riscos

Economia moral da magreza: como funciona

A lógica social favorece quem se encaixa no padrão dominante. Consequentemente, pessoas magras acumulam vantagens sociais. Elas acessam melhores oportunidades no trabalho, na educação e nas relações afetivas.

Por outro lado, pessoas gordas enfrentam preconceitos persistentes. Frequentemente, a sociedade associa esses corpos a ideias equivocadas. Entre elas, falta de disciplina ou desleixo. Portanto, esse sistema produz desigualdade e exclusão.

Além disso, esse mecanismo reforça privilégios de um lado. Em contrapartida, gera perda de direitos do outro. Dessa forma, a pressão estética se mantém ativa e constante.

Padrões de beleza e indústria da magreza

Os padrões corporais mudam ao longo da história. Ainda assim, eles sempre excluem parte da população. Atualmente, a magreza extrema volta a ganhar força. Nesse contexto, a indústria encontra espaço para crescer.

Logo, empresas oferecem soluções rápidas. Entre elas, surgem as canetas emagrecedoras. Assim, a busca pelo corpo ideal alimenta um ciclo econômico contínuo. Enquanto isso, a diversidade corporal perde espaço.

Medicalização do corpo e impactos na saúde

A especialista destaca outro ponto relevante. Ela observa a medicalização do corpo saudável. Ou seja, práticas sociais passam a ser tratadas como questões médicas.

Por exemplo, muitas pessoas deixam de enxergar a alimentação como cultura. Em vez disso, passam a tratá-la como cálculo nutricional. Consequentemente, surgem comportamentos restritivos.

Em alguns casos, usuários utilizam efeitos colaterais para reduzir a ingestão alimentar. Portanto, esse comportamento representa risco significativo. Além disso, ele afeta a relação com a comida e o próprio corpo.

Pressão estética e efeitos sobre mulheres

A pressão estética atinge diferentes grupos. No entanto, mulheres sofrem impacto mais intenso. Ao mesmo tempo, movimentos sociais tentaram ampliar a aceitação corporal nos últimos anos.

Apesar disso, a retomada da magreza extrema preocupa especialistas. Principalmente, crianças e adolescentes enfrentam maior vulnerabilidade. Assim, o uso das canetas pode intensificar essa tendência.

Por fim, o debate exige equilíbrio. O tratamento da obesidade permanece necessário. Contudo, a sociedade precisa evitar excessos. Dessa maneira, garante saúde física, mental e social.