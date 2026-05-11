Começa, nesta quinta-feira, o Seminário de Saúde - CI - participe

O PROINTEC 2026 – Saúde em Foco movimentará Cachoeiro de Itapemirim nos dias 14 e 15 de maio. O evento acontecerá na Praça Jerônimo Monteiro e reunirá, nesse sentido, especialistas de diferentes áreas da saúde. Conforme organizadores, a programação atrairá profissionais, estudantes, familiares e interessados em inclusão e qualidade de vida.

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Nesta edição, o encontro dará destaque ao II Seminário sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA). De acordo com os especialistas, o evento ampliará debates sobre acolhimento, neurociência, comportamento e desenvolvimento humano. Ao mesmo tempo, o PROINTEC aproximará conhecimento científico da prática cotidiana.

A entrada será gratuita e, além disso, os participantes receberão certificação. Portanto, garanta sua inscrição: acesse o Sympla clicando aqui.

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Programação – 14 de maio

13h – Recepção e Credenciamento

– Recepção e Credenciamento 13h30 – Abertura Oficial

– Abertura Oficial 14h – Palestra: Neurociência aplicada ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) | Pedro Quintão

– Palestra: | Pedro Quintão 15h – Palestra: Autismo na infância, na adolescência e vida adulta | Karla Coelho

– Palestra: | Karla Coelho 16h – Palestra: Mães atípicas na era moderna: como cuidar do filho com autismo sem se perder de si mesma | Dra. Lidiane Silva

– Palestra: | Dra. Lidiane Silva 17h – Encerramento do dia e sorteio de brindes aos participantes

Programação – 15 de maio

08h – Credenciamento e recepção dos participantes

– Credenciamento e recepção dos participantes 08h às 11h – Ação cívico-social:

Aferição de Pressão Arterial

Teste de Glicemia

Teste Rápido DSTs

Orientações de Vigilância Sanitária

Cartão Nacional do SUS

Sala de Vacinação

Intervalo do almoço

13h – Credenciamento e recepção dos participantes

13h30 – Palestra: Análise do comportamento aplicada a equipes multidisciplinares para o desenvolvimento de habilidades em crianças autistas l Dr. Felipe Monteiro

14h30 – Palestra: ACS e ACE: deveres, responsabilidades, atribuições e direitos l Samilla Figueira

15h30 – Palestra: Fibromialgia não é só dor: como alimentação e exercício modulam a inflamação e qualidade devida l Juninho Rockfeller

16h30 – Encerramento e sorteio de brindes aos participantes

Serviço

Evento: PROINTEC 2026 – Saúde em Foco | II Seminário sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA)

PROINTEC 2026 – Saúde em Foco | Data: 14 e 15 de maio

14 e 15 de maio Local: Praça Jerônimo Monteiro – Cachoeiro de Itapemirim

Praça Jerônimo Monteiro – Cachoeiro de Itapemirim Entrada: Gratuita

Gratuita Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/prointec-saude-em-foco-cachoeiro-de-itapemirim-ii-seminario-sobre-tea/3417236?share_id=copiarlink

O PROINTEC 2026 reforçará, assim, a importância da informação, da inclusão e do cuidado integral com a saúde. Ao longo dos dois dias, especialistas compartilharão conhecimento prático e acessível, enquanto o público ampliará a compreensão sobre temas atuais e relevantes. Dessa maneira, o evento fortalecerá o diálogo entre profissionais, famílias e comunidade, promovendo aprendizado, acolhimento e transformação social.