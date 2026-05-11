Começa, nesta quinta-feira, o Seminário de Saúde - CI - participe
PROINTEC 2026 promove debates sobre autismo, saúde e inclusão com especialistas renomados em Cachoeiro.
O PROINTEC 2026 – Saúde em Foco movimentará Cachoeiro de Itapemirim nos dias 14 e 15 de maio. O evento acontecerá na Praça Jerônimo Monteiro e reunirá, nesse sentido, especialistas de diferentes áreas da saúde. Conforme organizadores, a programação atrairá profissionais, estudantes, familiares e interessados em inclusão e qualidade de vida.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Nesta edição, o encontro dará destaque ao II Seminário sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA). De acordo com os especialistas, o evento ampliará debates sobre acolhimento, neurociência, comportamento e desenvolvimento humano. Ao mesmo tempo, o PROINTEC aproximará conhecimento científico da prática cotidiana.
A entrada será gratuita e, além disso, os participantes receberão certificação. Portanto, garanta sua inscrição: acesse o Sympla clicando aqui.
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Programação – 14 de maio
- 13h – Recepção e Credenciamento
- 13h30 – Abertura Oficial
- 14h – Palestra: Neurociência aplicada ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) | Pedro Quintão
- 15h – Palestra: Autismo na infância, na adolescência e vida adulta | Karla Coelho
- 16h – Palestra: Mães atípicas na era moderna: como cuidar do filho com autismo sem se perder de si mesma | Dra. Lidiane Silva
- 17h – Encerramento do dia e sorteio de brindes aos participantes
Programação – 15 de maio
- 08h – Credenciamento e recepção dos participantes
- 08h às 11h – Ação cívico-social:
Aferição de Pressão Arterial
Teste de Glicemia
Teste Rápido DSTs
Orientações de Vigilância Sanitária
Cartão Nacional do SUS
Sala de Vacinação
Intervalo do almoço
- 13h – Credenciamento e recepção dos participantes
- 13h30 – Palestra: Análise do comportamento aplicada a equipes multidisciplinares para o desenvolvimento de habilidades em crianças autistas l Dr. Felipe Monteiro
- 14h30 – Palestra: ACS e ACE: deveres, responsabilidades, atribuições e direitos l Samilla Figueira
- 15h30 – Palestra: Fibromialgia não é só dor: como alimentação e exercício modulam a inflamação e qualidade devida l Juninho Rockfeller
- 16h30 – Encerramento e sorteio de brindes aos participantes
Serviço
- Evento: PROINTEC 2026 – Saúde em Foco | II Seminário sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA)
- Data: 14 e 15 de maio
- Local: Praça Jerônimo Monteiro – Cachoeiro de Itapemirim
- Entrada: Gratuita
- Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/prointec-saude-em-foco-cachoeiro-de-itapemirim-ii-seminario-sobre-tea/3417236?share_id=copiarlink
O PROINTEC 2026 reforçará, assim, a importância da informação, da inclusão e do cuidado integral com a saúde. Ao longo dos dois dias, especialistas compartilharão conhecimento prático e acessível, enquanto o público ampliará a compreensão sobre temas atuais e relevantes. Dessa maneira, o evento fortalecerá o diálogo entre profissionais, famílias e comunidade, promovendo aprendizado, acolhimento e transformação social.
- com base em dados do Grupo Folha do Caparaó.
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