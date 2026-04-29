Como a tecnologia pode salvar seu coração? Confira com o cardiologista

A tecnologia transforma a forma como você cuida do coração. Atualmente, ela permite diagnósticos mais rápidos e precisos. Além disso, viabiliza tratamentos personalizados e mais eficazes. Dessa maneira, médicos conseguem agir antes que doenças se agravem.

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Por exemplo, dispositivos vestíveis monitoram sinais vitais em tempo real. Ao mesmo tempo, sistemas de inteligência artificial analisam dados e identificam riscos. Assim, a prevenção se torna mais eficiente e contínua.

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Como usar a tecnologia a favor do coração

Você pode utilizar diversas inovações para proteger sua saúde cardiovascular. A seguir, veja as principais:

Marca-passos biológicos

Pesquisadores desenvolvem soluções mais avançadas para regular os batimentos cardíacos. Nesse contexto, utilizam células-tronco modificadas para atuar no ritmo do coração. Além disso, estudos exploram o uso de luz para controlar impulsos cardíacos. Portanto, essas tecnologias prometem tratamentos mais naturais e eficazes.

Prontuário Eletrônico do Paciente

O prontuário eletrônico facilita a integração entre profissionais. Assim, diferentes especialistas acessam informações em tempo real. Além disso, o histórico clínico completo melhora decisões médicas. Dessa forma, o atendimento se torna mais ágil, preciso e personalizado.

Telemedicina

A telemedicina ganhou força nos últimos anos. Inicialmente, ela cresceu durante a pandemia. Em seguida, consolidou-se como solução prática e acessível.

Na cardiologia, você pode realizar consultas à distância. Isso amplia o acesso, especialmente em regiões remotas. Além disso, reduz deslocamentos desnecessários e otimiza o tempo.

Válvulas cardíacas e evolução da TAVI

Entre os principais avanços, destacam-se as válvulas cardíacas implantadas por cateter. Essa técnica amplia o acesso ao tratamento de doenças valvares.

Atualmente, próteses mitrais e tricúspides ganham espaço. Ao mesmo tempo, válvulas aórticas evoluem para tratar insuficiência aórtica com mais eficiência. Além disso, a evolução da TAVI amplia indicações clínicas. Dessa forma, pacientes com diferentes níveis de risco cirúrgico passam a se beneficiar do procedimento.

Integração de imagens e inteligência artificial

A integração de exames transforma o laboratório de cateterismo. Médicos combinam ecocardiograma e tomografia para obter imagens mais precisas. Assim, aumentam a segurança durante os procedimentos.

Paralelamente, a inteligência artificial ganha protagonismo. Ela analisa dados, apoia diagnósticos e contribui para decisões clínicas mais assertivas. Portanto, melhora o planejamento terapêutico.

Stents bioabsorvíveis e novas soluções

Os stents coronários bioabsorvíveis retornam com tecnologia aprimorada. Agora, oferecem melhor desempenho a longo prazo. Dessa maneira, tratam obstruções sem deixar estruturas permanentes.

Além disso, novas abordagens surgem para miocardiopatia hipertrófica. Nesse contexto, médicos utilizam agentes embolizantes mais seguros. O uso de substâncias como o Onyx apresenta resultados promissores e reduz complicações.

Cirurgia robótica e recuperação mais rápida

A cirurgia cardíaca robótica avança e amplia indicações. Com maior precisão, o procedimento reduz o trauma cirúrgico. Consequentemente, o paciente apresenta recuperação mais rápida e menos dor.

Tecnologia como aliada da prevenção

A tecnologia fortalece o cuidado com o coração. No entanto, você precisa combiná-la com hábitos saudáveis. Portanto, mantenha acompanhamento médico sempre.

De acordo com Dr. Gil Gonçalves, cardiologista da Unimed Sul Cachoeiro, o importante é:

As inovações na cardiologia não se resumem a exames caros ou sofisticados. Embora esses recursos ajudem no diagnóstico, a prevenção ainda depende, principalmente, de medidas simples e consistentes. Hoje, o principal avanço está na definição de metas mais rigorosas para o controle do colesterol LDL. Essas metas valem tanto para quem nunca teve eventos cardiovasculares quanto para pacientes com histórico de infarto, angina ou revascularização. Para alcançar esses níveis, os médicos utilizam estatinas e outras medicações eficazes. O tratamento segue metas individualizadas, definidas por calculadoras de risco. Por exemplo, muitos pacientes precisam manter o LDL abaixo de 70 mg/dL. Ao mesmo tempo, hábitos de vida continuam essenciais. Praticar atividade física, evitar o sedentarismo, controlar o peso e não fumar fazem diferença direta na prevenção. Portanto, não existe solução milagrosa. A combinação entre controle do colesterol, uso correto de medicamentos e estilo de vida saudável garante os melhores resultados para a saúde do coração.

Dessa forma, você previne doenças e melhora sua saúde a longo prazo. A cardiologia em 2026 combina tecnologia, bons hábitos, personalização e segurança. Assim, amplia as possibilidades de tratamento e melhora a qualidade de vida dos pacientes.