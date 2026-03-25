Propósito de vida e paz interior fortalecem o coração, diz estudo

Ter um propósito claro transforma a forma como o corpo reage ao mundo. Nesse sentido, pesquisadores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro identificaram uma relação direta entre bem-estar espiritual e saúde vascular.

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De fato, a pesquisa, publicada na revista científica PLOS One, aponta que pessoas com maior sensação de paz interior apresentam melhor funcionamento dos vasos sanguíneos. Como resultado, esses indivíduos enfrentam menor risco de doenças cardiovasculares.

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Entenda o papel dos vasos sanguíneos

O endotélio reveste o interior das artérias e regula funções essenciais. Por exemplo, ele controla a dilatação vascular, o fluxo sanguíneo e a inflamação.

Quando esse sistema falha, surge a disfunção endotelial. Nesse cenário, o organismo sofre com maior rigidez dos vasos e aumento do risco cardíaco. Portanto, preservar esse equilíbrio torna-se indispensável para a saúde.

Espiritualidade influencia o corpo

Os cientistas analisaram 148 adultos saudáveis. Ao mesmo tempo, avaliaram indicadores como ansiedade, depressão e índice de massa corporal.

Em seguida, aplicaram questionários sobre espiritualidade. Dessa forma, mediram três dimensões: paz interior, propósito de vida e fé.

Como resultado, os dados mostraram que paz interior e sentido de vida reduziram significativamente a disfunção endotelial. Por outro lado, a fé isolada não apresentou o mesmo efeito.

Assim, o estudo reforça que o equilíbrio interno impacta diretamente o organismo.

Estresse: o inimigo silencioso do coração

O estresse afeta o sistema cardiovascular de forma contínua. Consequentemente, ele eleva inflamações e prejudica os vasos.

Por isso, estados emocionais positivos atuam como proteção natural. Em outras palavras, quem cultiva propósito e tranquilidade reduz os danos causados pelo estresse. Além disso, práticas como meditação e mindfulness fortalecem esse processo.

Saúde emocional ganha espaço na cardiologia

Atualmente, médicos ampliam o olhar sobre prevenção. Ou seja, eles consideram não apenas fatores físicos, mas também emocionais.

Nesse contexto, especialistas recomendam atenção ao propósito de vida, otimismo e relações sociais. Enquanto isso, hábitos clássicos continuam essenciais.

Entre eles, destacam-se: alimentação equilibrada, atividade física, sono de qualidade e controle de doenças crônicas.

O futuro das pesquisas

Os pesquisadores planejam aprofundar os estudos. Para isso, acompanharão os participantes por mais tempo. Além disso, testarão intervenções com meditação e realidade virtual. Assim, pretendem comprovar se o bem-estar espiritual reduz, de forma duradoura, os riscos cardiovasculares. Portanto, cultivar propósito não apenas transforma a mente, mas também protege o coração.

Com base em informações do portal Metrópoles.