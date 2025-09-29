Como viver melhor: 5 passos para um envelhecimento saudável

O envelhecimento faz parte da vida e exige cuidados constantes com o corpo e a mente. À medida que a população idosa cresce, cresce também a necessidade de ampliar políticas públicas e iniciativas de promoção da saúde. Por isso, investir em prevenção, em hábitos saudáveis e em atividades que favoreçam o bem-estar se torna essencial para a qualidade de vida. A data de 27 de setembro, Dia Nacional do Idoso, reforça, principalmente, a urgência de olhar para essa fase com atenção e compromisso.

Nesse cenário, a Unimed Sul Capixaba atua de forma ativa. Por meio do setor de Promoção da Saúde, desenvolve programas voltados para a longevidade. Entre eles, destacam-se o AfetivaMENTE, com práticas de autocuidado e atenção emocional, e o Grupo Saber Viver, exclusivo para clientes 60+. Outro exemplo é o Ativa Idade, que reúne atividades pensadas para estimular a vida saudável e participativa da melhor idade. Assim, a cooperativa aposta em estratégias integradas para que o envelhecimento seja vivido de maneira plena.

Leia também – Saiba lidar com os 5 medos dos brasileiros ao envelhecer

Cuidados que vão além do tratamento de doenças

Para Adriana Sarzedas, nutricionista e gestora de Promoção de Saúde da Unimed Sul Capixaba, envelhecer bem significa muito mais do que tratar doenças. “É preciso oferecer orientação, prevenção, acompanhamento multiprofissional e criar espaços de convivência. Esses pilares garantem o envelhecimento ativo e participativo. A alimentação equilibrada, a atividade física e o cuidado com a saúde mental são fundamentais nesse processo”, explicou.

Com programas de acompanhamento e incentivo a práticas saudáveis, a Unimed fortalece a autonomia dos idosos. Ao unir saúde física e emocional, a cooperativa promove dignidade e bem-estar. Além disso, os pacientes podem integrar o modelo Cuidado Juntos, entrando em contato pelo telefone (28) 2101-6255. Nessa modalidade, uma enfermeira navegadora acompanha cada necessidade e monta um plano de monitoramento personalizado.