O Brasil envelhece rapidamente. Diante desse cenário, de acordo com o geriatra Dr. Vinícius Passamani destaca a urgência de quebrar tabus e rever prioridades. No episódio “Envelhecer no Brasil: desafios e possibilidades”, ele traz luz sobre o que realmente importa: cuidado, inclusão e respeito.

Etarismo e solidão ainda isolam muitos idosos

Conforme Dr. Passamani, o etarismo deve ser combatido, porque é uma forma silenciosa de exclusão. Muitos idosos, por isso, enfrentam olhares preconceituosos e a dor da solidão, agravada pela ausência de apoio familiar e de redes acolhedoras. O sentimento de inutilidade corrói o bem-estar e prejudica, principalmente, a saúde emocional.

Redes de afeto fortalecem o envelhecimento

A presença da família, o contato com amigos e o suporte comunitário transformam a experiência do idoso. A escuta ativa, o incentivo à autonomia e o acolhimento diário previnem doenças e estimulam a autoestima.

Terapias criativas e cuidado contínuo

Dr. Passamani defende o uso da ludoterapia para casos de Alzheimer, além do cuidado integral para pacientes com Parkinson. Ele também reforça a importância de conversar abertamente sobre sexualidade na terceira idade e encarar a finitude com preparo, empatia e naturalidade.

Envelhecer é possível com dignidade

Com políticas públicas eficazes e uma sociedade mais humana, o envelhecimento se torna uma fase de valor, e não de esquecimento. Cuidar do idoso hoje é preparar um amanhã mais justo para todos.