Covid-19: nova remessa muda vacinação no país agora

O Ministério da Saúde enviou 2,2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 aos estados e ao Distrito Federal. Com isso, o governo assegura abastecimento nacional. Segundo a pasta, os estoques permanecem garantidos em todo o país.

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Ao mesmo tempo, a medida fortalece a estratégia de vacinação contínua. Desde janeiro, o Brasil já recebeu 6,3 milhões de doses. Desse total, 4,1 milhões foram distribuídas anteriormente. Portanto, a nova remessa amplia a cobertura e sustenta o ritmo de imunização.

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Como funciona a distribuição das vacinas

O Sistema Único de Saúde (SUS) coordena a oferta nacional. Entretanto, estados e municípios organizam a logística local. Assim, eles controlam estoques, prazos de validade e aplicação das doses.

Além disso, as vacinas são atualizadas conforme as variantes em circulação. Dessa forma, o imunizante mantém eficácia contra formas graves da doença. Consequentemente, a estratégia protege a população de maneira mais eficiente.

Quem deve se vacinar em 2026

O esquema vacinal segue critérios por idade e condição de saúde. Portanto, grupos vulneráveis têm prioridade.

Idosos (60+)

Duas doses por ano

Intervalo de 6 meses entre elas

Gestantes

Uma dose a cada gestação

Aplicação em qualquer fase gestacional

Respeitar intervalo mínimo de 6 meses da última dose

Crianças (6 meses a <5 anos)

Duas ou três doses

Esquema varia conforme o imunizante

Imunocomprometidos (a partir de 6 meses)

Três doses iniciais

Reforços periódicos (uma dose a cada 6 meses)

População geral (5 a 59 anos)

Uma dose

Indicada para quem ainda não se vacinou

Grupos também contemplados

Profissionais da saúde

Pessoas com comorbidades

Pessoas com deficiência permanente

Povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos

População privada de liberdade

Pessoas em situação de rua

Trabalhadores dos Correios

Orientação: procure a unidade de saúde mais próxima e mantenha sua vacinação em dia.

Cenário atual reforça importância da imunização

Até abril de 2026, o país registrou mais de 62 mil casos de síndrome gripal por Covid-19. Paralelamente, autoridades notificaram mais de 30 mil casos de síndrome respiratória aguda grave.

Diante desse cenário, a vacinação segue como principal forma de proteção. As vacinas reduzem hospitalizações e evitam mortes. Por isso, especialistas recomendam manter o esquema atualizado.

Vacinação como estratégia de cuidado coletivo

A ampliação do envio de doses demonstra compromisso com a saúde pública. Assim, o país fortalece a prevenção e reduz riscos.

Portanto, a orientação permanece clara: procure a unidade de saúde mais próxima. Verifique sua situação vacinal. Em seguida, mantenha a imunização em dia.

-com base em aportes do portal Agência Brasil.