Covid-19: nova remessa muda vacinação no país agora
O Ministério da Saúde enviou 2,2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 aos estados e ao Distrito Federal. Com isso, o governo assegura abastecimento nacional. Segundo a pasta, os estoques permanecem garantidos em todo o país.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Ao mesmo tempo, a medida fortalece a estratégia de vacinação contínua. Desde janeiro, o Brasil já recebeu 6,3 milhões de doses. Desse total, 4,1 milhões foram distribuídas anteriormente. Portanto, a nova remessa amplia a cobertura e sustenta o ritmo de imunização.
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Como funciona a distribuição das vacinas
O Sistema Único de Saúde (SUS) coordena a oferta nacional. Entretanto, estados e municípios organizam a logística local. Assim, eles controlam estoques, prazos de validade e aplicação das doses.
Além disso, as vacinas são atualizadas conforme as variantes em circulação. Dessa forma, o imunizante mantém eficácia contra formas graves da doença. Consequentemente, a estratégia protege a população de maneira mais eficiente.
Quem deve se vacinar em 2026
O esquema vacinal segue critérios por idade e condição de saúde. Portanto, grupos vulneráveis têm prioridade.
Idosos (60+)
- Duas doses por ano
- Intervalo de 6 meses entre elas
Gestantes
- Uma dose a cada gestação
- Aplicação em qualquer fase gestacional
- Respeitar intervalo mínimo de 6 meses da última dose
Crianças (6 meses a <5 anos)
- Duas ou três doses
- Esquema varia conforme o imunizante
Imunocomprometidos (a partir de 6 meses)
- Três doses iniciais
- Reforços periódicos (uma dose a cada 6 meses)
População geral (5 a 59 anos)
- Uma dose
- Indicada para quem ainda não se vacinou
Grupos também contemplados
- Profissionais da saúde
- Pessoas com comorbidades
- Pessoas com deficiência permanente
- Povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos
- População privada de liberdade
- Pessoas em situação de rua
- Trabalhadores dos Correios
Orientação: procure a unidade de saúde mais próxima e mantenha sua vacinação em dia.
Cenário atual reforça importância da imunização
Até abril de 2026, o país registrou mais de 62 mil casos de síndrome gripal por Covid-19. Paralelamente, autoridades notificaram mais de 30 mil casos de síndrome respiratória aguda grave.
Diante desse cenário, a vacinação segue como principal forma de proteção. As vacinas reduzem hospitalizações e evitam mortes. Por isso, especialistas recomendam manter o esquema atualizado.
Vacinação como estratégia de cuidado coletivo
A ampliação do envio de doses demonstra compromisso com a saúde pública. Assim, o país fortalece a prevenção e reduz riscos.
Portanto, a orientação permanece clara: procure a unidade de saúde mais próxima. Verifique sua situação vacinal. Em seguida, mantenha a imunização em dia.
-com base em aportes do portal Agência Brasil.
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