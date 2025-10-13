Crianças obesas podem estar desnutridas, alertam especialistas
Um relatório do Unicef revelou que, pela primeira vez, o número de crianças obesas superou o de desnutridas no mundo. O dado acende um alerta: excesso de peso não significa boa nutrição. Segundo especialistas, muitas crianças consomem calorias em excesso, mas carecem de nutrientes essenciais ao crescimento saudável.
A nutricionista Manuela Dolinsky, presidente do Conselho Federal de Nutrição (CFN), explica que a má nutrição não está ligada apenas à escassez alimentar, mas também ao desequilíbrio nutricional. “Crianças com sobrepeso podem comer muito, porém mal”, afirma.
Fome oculta: quando há calorias, mas faltam nutrientes
A ingestão de ultraprocessados, como biscoitos, salgadinhos e refrigerantes, oferece energia, mas não garante vitaminas, minerais e fibras. Segundo a nutricionista Cynara Oliveira, do Hospital Santa Lúcia, “o peso mostra apenas massa corporal, não a qualidade da alimentação”.
Essa carência de nutrientes pode prejudicar o crescimento, a aprendizagem e até o sistema hormonal, aumentando o risco de diabetes e doenças cardiovasculares precoces.
Hábitos alimentares que agravam o problema
Entre os comportamentos mais prejudiciais, estão:
- Consumo excessivo de alimentos ultraprocessados;
- Ingestão frequente de bebidas açucaradas;
- Baixo consumo de frutas, verduras e proteínas naturais;
- Refeições feitas com distrações (TV ou celular);
- Uso de comida como recompensa emocional.
Esses hábitos, associados à falta de rotina alimentar, favorecem tanto a obesidade quanto a desnutrição.
Como reverter o quadro
A reeducação alimentar, guiada por nutricionistas, é o primeiro passo para equilibrar a dieta e corrigir deficiências nutricionais. A prática regular de atividade física e o envolvimento familiar nas refeições ajudam a consolidar novos hábitos.
Além disso, a escola deve atuar como aliada, oferecendo refeições equilibradas e incentivando escolhas saudáveis no dia a dia.
