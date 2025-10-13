Crianças obesas podem estar desnutridas, alertam especialistas

Um relatório do Unicef revelou que, pela primeira vez, o número de crianças obesas superou o de desnutridas no mundo. O dado acende um alerta: excesso de peso não significa boa nutrição. Segundo especialistas, muitas crianças consomem calorias em excesso, mas carecem de nutrientes essenciais ao crescimento saudável.

A nutricionista Manuela Dolinsky, presidente do Conselho Federal de Nutrição (CFN), explica que a má nutrição não está ligada apenas à escassez alimentar, mas também ao desequilíbrio nutricional. “Crianças com sobrepeso podem comer muito, porém mal”, afirma.

Fome oculta: quando há calorias, mas faltam nutrientes

A ingestão de ultraprocessados, como biscoitos, salgadinhos e refrigerantes, oferece energia, mas não garante vitaminas, minerais e fibras. Segundo a nutricionista Cynara Oliveira, do Hospital Santa Lúcia, “o peso mostra apenas massa corporal, não a qualidade da alimentação”.

Essa carência de nutrientes pode prejudicar o crescimento, a aprendizagem e até o sistema hormonal, aumentando o risco de diabetes e doenças cardiovasculares precoces.

Hábitos alimentares que agravam o problema

Entre os comportamentos mais prejudiciais, estão:

Consumo excessivo de alimentos ultraprocessados;

Ingestão frequente de bebidas açucaradas;

Baixo consumo de frutas, verduras e proteínas naturais;

Refeições feitas com distrações (TV ou celular);

Uso de comida como recompensa emocional.

Esses hábitos, associados à falta de rotina alimentar, favorecem tanto a obesidade quanto a desnutrição.

Como reverter o quadro

A reeducação alimentar, guiada por nutricionistas, é o primeiro passo para equilibrar a dieta e corrigir deficiências nutricionais. A prática regular de atividade física e o envolvimento familiar nas refeições ajudam a consolidar novos hábitos.

Além disso, a escola deve atuar como aliada, oferecendo refeições equilibradas e incentivando escolhas saudáveis no dia a dia.