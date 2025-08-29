Aqui Notícias
Saúde e Bem-estar

Obesidade infantil: causas, riscos e como prevenir

A obesidade infantil já atinge milhões no Brasil. Prevenção precoce, hábitos saudáveis e apoio familiar são essenciais para reverter o cenário.

A foto mostra obesidade infantil
FOTO: Freepik

A obesidade infantil cresce de forma acelerada no Brasil e já impacta milhões de famílias. De acordo com o Ministério da Saúde:

  • Mais de 3 milhões de crianças menores de 10 anos estão acima do peso.
  • O IBGE aponta que 1 em cada 3 crianças entre 5 e 9 anos apresenta excesso de peso.
  • Desse modo, se nada mudar, em 2030 o Brasil será o quinto país do mundo com maior número de crianças e adolescentes obesos.

Pediatras reforçam, assim, que a obesidade deve ser tratada como doença e que a prevenção precisa envolver, principalmente, famílias, escolas, sociedade médica e políticas públicas.

Principais causas da obesidade infantil

  1. Gestação com excesso de peso
    • Aumenta, dessa forma, risco de diabetes gestacional, hipertensão e pré-eclâmpsia.
    • Pode gerar parto prematuro ou bebês com baixo ou alto peso ao nascer.
  2. Histórico familiar
    • Quando os dois pais são obesos, a chance da criança ser obesa chega a 80%.
    • Se apenas um dos pais tem o problema, o risco cai para 40%.
  3. Hábitos de vida
    • Alimentação ultraprocessada e desequilibrada.
    • Sedentarismo e pouco incentivo à atividade física.

Consequências para a saúde da criança

  • Curto prazo: baixa autoestima, dificuldades de socialização, problemas respiratórios.
  • Médio e longo prazo: colesterol alto, hipertensão, diabetes tipo 2 e maior risco de doenças cardiovasculares na vida adulta.

Como prevenir e combater obesidade infantil

  • Incentivar alimentação saudável desde cedo.
  • Estimular prática regular de atividade física.
  • Promover conscientização nas escolas e nas famílias.
  • Criar políticas públicas de prevenção e acesso a orientação médica.

