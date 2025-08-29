Obesidade infantil: causas, riscos e como prevenir

A obesidade infantil cresce de forma acelerada no Brasil e já impacta milhões de famílias. De acordo com o Ministério da Saúde:

Mais de 3 milhões de crianças menores de 10 anos estão acima do peso.

estão acima do peso. O IBGE aponta que 1 em cada 3 crianças entre 5 e 9 anos apresenta excesso de peso.

crianças entre 5 e 9 anos apresenta excesso de peso. Desse modo, se nada mudar, em 2030 o Brasil será o quinto país do mundo com maior número de crianças e adolescentes obesos.

Pediatras reforçam, assim, que a obesidade deve ser tratada como doença e que a prevenção precisa envolver, principalmente, famílias, escolas, sociedade médica e políticas públicas.

Principais causas da obesidade infantil

Gestação com excesso de peso Aumenta, dessa forma, risco de diabetes gestacional, hipertensão e pré-eclâmpsia.

Pode gerar parto prematuro ou bebês com baixo ou alto peso ao nascer. Histórico familiar Quando os dois pais são obesos, a chance da criança ser obesa chega a 80% .

. Se apenas um dos pais tem o problema, o risco cai para 40%. Hábitos de vida Alimentação ultraprocessada e desequilibrada.

Sedentarismo e pouco incentivo à atividade física.

Consequências para a saúde da criança

Curto prazo : baixa autoestima, dificuldades de socialização, problemas respiratórios.

: baixa autoestima, dificuldades de socialização, problemas respiratórios. Médio e longo prazo: colesterol alto, hipertensão, diabetes tipo 2 e maior risco de doenças cardiovasculares na vida adulta.

Como prevenir e combater obesidade infantil