Obesidade infantil: causas, riscos e como prevenir
A obesidade infantil já atinge milhões no Brasil. Prevenção precoce, hábitos saudáveis e apoio familiar são essenciais para reverter o cenário.
A obesidade infantil cresce de forma acelerada no Brasil e já impacta milhões de famílias. De acordo com o Ministério da Saúde:
- Mais de 3 milhões de crianças menores de 10 anos estão acima do peso.
- O IBGE aponta que 1 em cada 3 crianças entre 5 e 9 anos apresenta excesso de peso.
- Desse modo, se nada mudar, em 2030 o Brasil será o quinto país do mundo com maior número de crianças e adolescentes obesos.
Pediatras reforçam, assim, que a obesidade deve ser tratada como doença e que a prevenção precisa envolver, principalmente, famílias, escolas, sociedade médica e políticas públicas.
Principais causas da obesidade infantil
- Gestação com excesso de peso
- Aumenta, dessa forma, risco de diabetes gestacional, hipertensão e pré-eclâmpsia.
- Pode gerar parto prematuro ou bebês com baixo ou alto peso ao nascer.
- Histórico familiar
- Quando os dois pais são obesos, a chance da criança ser obesa chega a 80%.
- Se apenas um dos pais tem o problema, o risco cai para 40%.
- Hábitos de vida
- Alimentação ultraprocessada e desequilibrada.
- Sedentarismo e pouco incentivo à atividade física.
Consequências para a saúde da criança
- Curto prazo: baixa autoestima, dificuldades de socialização, problemas respiratórios.
- Médio e longo prazo: colesterol alto, hipertensão, diabetes tipo 2 e maior risco de doenças cardiovasculares na vida adulta.
Como prevenir e combater obesidade infantil
- Incentivar alimentação saudável desde cedo.
- Estimular prática regular de atividade física.
- Promover conscientização nas escolas e nas famílias.
- Criar políticas públicas de prevenção e acesso a orientação médica.
