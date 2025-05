Mistura de energético e álcool causa problemas graves – saiba mais

Uma prática, infelizmente, comum levou o ator Rafael Zulu para o hospital: ele precisou ser internado após consumir uma grande quantidade de energético com álcool em um único dia. O caso ganhou repercussão depois que ele revelou, em entrevista, que desenvolveu uma arritmia cardíaca conhecida como fibrilação atrial. A condição exige atenção, pois pode evoluir para complicações graves, como AVC e insuficiência cardíaca.

Durante um domingo com a família, Zulu ingeriu cerca de 2,5 litros de energético misturado com bebida alcoólica. Horas depois, passou a sentir taquicardia e procurou atendimento médico. Os exames indicaram batimentos cardíacos descompassados, exigindo internação imediata por quatro dias.

Cardiologistas afirmam que a mistura de cafeína com estimulantes, como taurina e guaraná, eleva, desse modo, a frequência cardíaca e a pressão arterial. Quando associada ao álcool, a ação se intensifica. Isso pode desencadear arritmias, mesmo em pessoas saudáveis, ou agravar problemas cardíacos já existentes.

Além disso, o consumo exagerado de energéticos pode provocar:

Conforme especialistas, pessoas com histórico de hipertensão, arritmias e/ou doenças cardíaca devem eliminar completamente o consumo dessas bebidas.

De acordo com nutricionistas, alternativas naturais ao consumo de energético são mais saudáveis e seguras, como:

Cuidar da saúde com hábitos consistentes oferece mais energia e bem-estar do que qualquer bebida artificial.

