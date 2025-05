Curativo brasileiro inovador: saiba mais

Pesquisadores das universidades federais de Minas Gerais (UFMG) e de Lavras (UFLA) criaram um curativo inovador, o CH50BGF, que promete acelerar a cicatrização de feridas e queimaduras. Esse curativo brasileiro oferece, dessa forma, vantagens claras em relação aos produtos importados usados no Sistema Único de Saúde (SUS), com foco em acessibilidade, desempenho e sustentabilidade.

O CH50BGF é, em síntese, uma espuma composta por dois materiais principais:

Nos testes laboratoriais, o CH50BGF demonstrou principalmente:

Além de sua eficácia clínica, o CH50BGF é uma solução sustentável. A produção local de insumos oferece, assim, diversos benefícios:

Os pesquisadores ainda precisam realizar testes clínicos em humanos para confirmar a eficácia e segurança do produto. A meta é integrar o CH50BGF ao sistema de saúde pública brasileiro, oferecendo uma alternativa acessível e eficaz aos curativos importados.

Com essa inovação, o Brasil dá um passo importante para melhorar o tratamento de feridas e queimaduras no SUS.

