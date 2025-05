Dia D de Vacinação contra a gripe acontece em Anchieta

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado, 10 de maio, o Dia D de Vacinação contra a Influenza. A mobilização acontece, das 8h às 15h, em 12 unidades de saúde do município. A ação visa, principalmente, ampliar a cobertura vacinal e proteger, desse modo, a população contra os impactos da gripe, tendo em vista a aproximação do inverno, quando os casos costumam aumentar.

Onde se vacinar?

De acordo com a Prefeitura, as unidades de saúde de Jabaquara, Limeira, Mãe-Bá, Baixo Pongal, Alto Pongal, São Mateus, ESF 1, ESF 2, ESF 3, Iriri, Goembê e Recanto do Sol atenderão durante todo o dia. A vacinação é gratuita, rápida e fundamental para, assim, reduzir complicações, internações e óbitos causados pelo vírus Influenza.

Quem pode se vacinar?

A campanha atende os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Dessa forma, podem receber a vacina:

Crianças entre 6 meses e menores de 6 anos;

Gestantes e puérperas;

Idosos a partir de 60 anos;

Trabalhadores da saúde e da educação;

Pessoas com doenças crônicas ou deficiências permanentes;

Povos indígenas e pessoas em situação de rua;

Caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e portuários;

Profissionais da segurança pública e das Forças Armadas;

População privada de liberdade e adolescentes sob medidas socioeducativas.

Por que se vacinar?

Conforme especialistas, a vacinação evita a propagação do vírus e protege quem mais precisa. Como destaca Josiane Sonegueth, da Vigilância em Saúde: “Ao se vacinar, você cuida de si e do outro.”

Para receber a dose, basta apresentar um documento com foto e o cartão de vacinação. Aproveite a oportunidade e atualize sua caderneta.