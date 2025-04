Dia Mundial do Autismo: a empatia promove vidas

O Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, celebrado em 2 de abril, é uma oportunidade para refletirmos sobre a necessidade de uma sociedade mais inclusiva. Essa data, criada pela ONU, destaca o respeito às diferenças e nos convida a promover espaços acolhedores para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Unimed Sul Capixaba: compromisso com a inclusão e o cuidado integral

A Unimed Sul Capixaba se une ao movimento global, reforçando, assim, o compromisso de apoiar a inclusão. Por meio do Integrar, sua Unidade de Terapias Especiais, a cooperativa oferece suporte especializado a crianças com dificuldades no neurodesenvolvimento, incluindo o TEA. Esse serviço é essencial para garantir que cada criança receba o cuidado necessário de forma individualizada.

A unidade adota, principalmente, a Análise do Comportamento Aplicada (ABA), uma abordagem eficaz no tratamento do autismo. Com uma equipe multidisciplinar, o Integrar busca estimular o desenvolvimento e a autonomia das crianças, respeitando as características e necessidades de cada uma.

O papel da ciência e da ética no cuidado infantil

De acordo com Grazielle Grillo, pediatra e diretora de Recursos Próprios da Unimed Sul Capixaba: “Nosso trabalho é fundamentado na ciência, ética e no respeito às necessidades únicas de cada criança. A inclusão e a qualidade de vida também fazem parte do nosso cuidado.” Desse modo, reforça-se a ideia de que a verdadeira inclusão vai além do tratamento; ela envolve entender e respeitar as particularidades de cada indivíduo.

Foto: Divulgação/ Unimed Sul Capixaba

A importância do diagnóstico precoce

O diagnóstico precoce do autismo é fundamental para o futuro da criança. Grazielle orienta que, caso os pais percebam comportamentos como pouco contato visual, atraso na fala ou dificuldades de interação social, é fundamental buscar a orientação de um pediatra para um diagnóstico preciso e encaminhamentos adequados.

Em resumo, o Dia Mundial do Autismo é um momento para reforçar o compromisso com a inclusão, o respeito e o cuidado especializado. O diagnóstico precoce e a promoção de espaços acolhedores são passos essenciais para transformar a vida das crianças com TEA e suas famílias.

