Dopamina: prazer ou armadilha invisível?

O chamado vício em dopamina ganhou força nas redes sociais e levantou alertas. No entanto, especialistas explicam que o conceito exige cuidado. A dopamina não funciona como “hormônio do prazer”. Na verdade, ela atua na antecipação de recompensas e no aprendizado. Portanto, o problema não está no prazer em si.

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Em vez disso, o risco surge quando a pessoa busca estímulos rápidos de forma constante. Assim, curtidas, notificações e vídeos curtos alimentam um ciclo repetitivo. Consequentemente, o cérebro entra em modo de expectativa contínua.

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Quando o hábito vira compulsão

Nem todo uso frequente indica um problema. Contudo, a diferença aparece no nível de controle. Enquanto o hábito permite escolha, a compulsão impõe repetição.

Nesse contexto, três sinais principais surgem. Primeiro, a perda de controle sobre o tempo de uso. Em seguida, a continuidade mesmo com prejuízos. Por fim, a necessidade crescente de estímulo. Além disso, a fissura aparece como outro alerta relevante. Ou seja, a pessoa sente necessidade constante e usa o comportamento para aliviar desconfortos. Logo depois, a culpa costuma surgir.

Sinais de alerta no uso de telas

Especialistas destacam padrões claros de atenção. Por exemplo, o uso ultrapassa o tempo planejado. Ao mesmo tempo, tentativas de reduzir falham repetidamente. Da mesma forma, irritação e ansiedade surgem ao interromper o uso. Em paralelo, o comportamento prejudica sono, relações e produtividade.

Outro sinal importante envolve o pensamento constante. Mesmo offline, a pessoa continua mentalmente conectada. Esse fenômeno, chamado de saliência cognitiva, domina a atenção.

O que está por trás do comportamento

Frequentemente, o vício em dopamina não aparece isolado. Em muitos casos, ele reflete questões emocionais mais profundas. Por exemplo, a ansiedade leva à busca por alívio imediato. Já a depressão incentiva a fuga do vazio emocional. Enquanto isso, o TDAH aumenta a procura por recompensas rápidas.

Portanto, o comportamento funciona como estratégia de regulação emocional. No entanto, essa estratégia se torna limitada e repetitiva.

Como recuperar o controle

O tratamento exige abordagem combinada e mudanças práticas. Inicialmente, a psicoterapia, especialmente a Terapia Cognitivo-Comportamental, oferece bons resultados.

Ajustes simples fazem diferença. Por exemplo, reduzir notificações e organizar o ambiente ajuda a diminuir estímulos. Do mesmo modo, regular o sono melhora o controle emocional. Sob outra perspectiva, substituir o comportamento se mostra essencial. Ou seja, a pessoa precisa trocar o hábito por alternativas saudáveis. Em alguns casos, profissionais indicam medicação. Isso ocorre quando transtornos associados aparecem.

Por fim, o objetivo não elimina o prazer nem a tecnologia. Em vez disso, ele devolve a capacidade de escolha.