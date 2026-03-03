Dor crônica em mulheres cresce e ainda enfrenta silêncio

A dor crônica em mulheres aparece com mais frequência do que em homens. Além disso, especialistas confirmam essa diferença com dados consistentes. A Sociedade Brasileira para Estudo da Dor aponta maior prevalência no público feminino. No entanto, muitas pacientes relatam desvalorização no consultório. Por isso, o problema envolve não apenas biologia, mas também cultura.

Enquanto os números aumentam, a escuta médica nem sempre acompanha. Muitas mulheres ouvem que exageram sintomas. Consequentemente, recebem diagnósticos tardios e tratamentos inadequados. Além disso, enfrentam rótulos emocionais injustos. Portanto, discutir o tema exige responsabilidade e base científica.

Por que mulheres sentem mais dor crônica

Estudos mostram maior prevalência feminina em diversas condições dolorosas. Entre as principais, destacam-se:

Dor lombar

Dor nos ombros e joelhos

Dor orofacial

Enxaqueca

Fibromialgia

Na fibromialgia, por exemplo, médicos diagnosticam até quatro mulheres para cada homem. Além disso, existem síndromes específicas do sexo feminino, como:

Dismenorreia

Dor pélvica crônica

Dor vulvar crônica

Dor lombar na gestação

Dor relacionada ao parto

Esses dados revelam padrão consistente. Ou seja, a diferença não ocorre por acaso.

Hormônios influenciam a resposta à dor

O estrogênio interfere diretamente na sensibilidade à dor. Além disso, variações hormonais alteram o funcionamento do sistema nervoso. Durante o ciclo menstrual, por exemplo, o organismo responde de forma diferente aos estímulos.

Na gravidez ou com uso de anticoncepcionais, essa resposta também muda. Pesquisas indicam maior excitabilidade das células nervosas em determinados períodos. Portanto, a dor possui base fisiológica real. Não se trata de exagero ou fragilidade emocional.

Dor minimizada gera atraso no diagnóstico

Apesar da maior prevalência, profissionais ainda subestimam relatos femininos. Muitas pacientes recebem rótulos como “ansiosas” ou “emocionais”. Consequentemente, o atendimento se fragiliza.

Revisões científicas identificam um paradoxo preocupante. Mulheres sofrem mais dor crônica, mas recebem menos validação clínica. Em muitos casos, elas recebem:

Mais antidepressivos

Menos analgésicos adequados

Encaminhamento tardio para especialistas

Essa conduta prolonga sofrimento. Além disso, compromete qualidade de vida e saúde mental.

Ciência desmente o senso comum

A ciência confirma diferenças biológicas entre homens e mulheres. Contudo, isso não reduz a dor feminina a questão emocional. A dor crônica persiste por mais de três meses. Ela pode ter origem inflamatória, neuropática ou multifatorial.

Quando ignoram esse quadro, profissionais ampliam prejuízos funcionais. Além disso, aumentam impacto psicológico. Portanto, validar sintomas representa passo essencial para cuidado adequado.

Quando buscar ajuda especializada

A dor não deve limitar rotina por meses. Se o sintoma interfere no sono ou no trabalho, procure avaliação médica. Além disso, busque profissionais que realizem escuta ativa.

O tratamento pode incluir:

Avaliação clínica detalhada

Fisioterapia direcionada

Acompanhamento psicológico

Ajuste medicamentoso adequado

Quanto antes iniciar o acompanhamento, melhores serão os resultados. Portanto, não normalize sofrimento persistente.

Escuta qualificada transforma o cuidado

A dor crônica em mulheres exige abordagem integral. Além disso, requer atualização constante dos profissionais. Quando médicos escutam com atenção, melhoram diagnóstico e tratamento.

Dor não é frescura. É sintoma clínico legítimo. Portanto, informação e empatia caminham juntas. Assim, mulheres conquistam mais respeito e qualidade de vida.

