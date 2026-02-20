Dores nas costas? Veja quando se preocupar

As dores nas costas afetam milhões de adultos e idosos. Elas surgem após esforço físico ou aparecem gradualmente. Muitas pessoas culpam apenas a má postura. No entanto, diferentes fatores provocam o problema. Por isso, identificar a causa garante tratamento adequado.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Além disso, a dor pode atingir a região lombar, torácica ou cervical. Cada área apresenta características específicas. Consequentemente, o diagnóstico correto orienta a conduta médica. Portanto, compreender a origem do sintoma evita complicações. Assim, você reduz riscos e acelera a recuperação.

Leia também – Veja 5 dores que precisam de atenção imediata

Causas mecânicas: esforço e sobrecarga

As causas mecânicas lideram os casos de dores nas costas. Elas envolvem músculos, ligamentos e discos intervertebrais. Geralmente, surgem após levantar peso ou repetir movimentos. Além disso, o sedentarismo enfraquece a musculatura de suporte. Consequentemente, a coluna sofre maior impacto.

Trabalhos com torção frequente do tronco aumentam o risco. Da mesma forma, longos períodos sentado prejudicam a postura. A obesidade também amplia a sobrecarga lombar. Portanto, hábitos diários influenciam diretamente o quadro. Em muitos casos, repouso relativo e calor local aliviam a dor.

Quando ocorre compressão nervosa, a dor irradia para pernas ou braços. Além disso, pode surgir formigamento ou fraqueza. Nesse cenário, avaliação médica se torna importante.

Causas não mecânicas: inflamação e dor crônica

Nem toda dor resulta de esforço físico. Algumas dores nas costas têm origem inflamatória ou neuropática. Por exemplo, doenças como fibromialgia e espondilite influenciam o quadro. Além disso, estresse intenso agrava sintomas persistentes. Consequentemente, a dor se torna difusa e prolongada.

Nesses casos, o paciente relata rigidez matinal prolongada. Também descreve sono não reparador e cansaço constante. Diferentemente da dor mecânica, o repouso pouco ajuda. Portanto, o tratamento exige abordagem multidisciplinar. Assim, o médico combina medicação, fisioterapia e suporte emocional.

Causas sistêmicas: quando ligar o alerta

Algumas dores nas costas indicam doenças sistêmicas. Infecções, tumores e distúrbios metabólicos entram nesse grupo. Além disso, osteoporose avançada aumenta o risco de fraturas. Nessas situações, a dor costuma ser contínua e progressiva. Portanto, sinais associados merecem atenção imediata.

Perda de peso sem explicação exige investigação. Febre persistente e sudorese noturna também preocupam. Histórico de câncer aumenta o nível de alerta. Além disso, dor que acorda durante a noite não deve ser ignorada. Consequentemente, avaliação médica rápida se torna essencial.

Quando procurar ajuda médica?

Procure atendimento se surgir perda de força nos membros. Da mesma forma, alterações urinárias exigem urgência. Dor intensa após trauma também demanda avaliação imediata. Além disso, sintomas persistentes por vários dias preocupam. Portanto, não negligencie sinais fora do padrão habitual.

Mesmo sem gravidade aparente, dores recorrentes justificam consulta. Assim, o profissional identifica a causa exata. Consequentemente, ele orienta o tratamento mais eficaz.

Como prevenir dores nas costas no dia a dia?

Primeiramente, pratique atividade física regularmente. Fortaleça abdômen e região lombar com orientação adequada. Além disso, ajuste cadeira e monitor no ambiente de trabalho. Evite permanecer longos períodos na mesma posição. Portanto, levante-se a cada hora para alongar.

Ao levantar peso, flexione os joelhos. Aproxime o objeto do corpo e evite torções bruscas.

Além disso, mantenha peso corporal saudável. Consequentemente, você reduz a sobrecarga na coluna. Assim, você preserva mobilidade e qualidade de vida.

Com base em informações do portal Terra.