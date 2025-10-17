Engasgo pode matar: saiba como agir em diferentes situações
Aprenda a identificar e agir rapidamente em casos de engasgo em adultos e crianças.
O engasgo é uma emergência comum que pode ocorrer em qualquer idade, mas exige atenção imediata. Saber identificar os sinais e agir rapidamente salva vidas. De acordo com especialistas em saúde, a prevenção e a intervenção correta reduzem complicações graves. Veja os casos:
1. Engasgo em adultos
O engasgo em adultos geralmente ocorre por alimentos ou objetos pequenos. Os sinais mais comuns incluem assim:
- Dificuldade para falar ou respirar
- Tosse intensa e persistente
- Sensação de sufocamento
- Palidez ou lábios azulados
- Ansiedade ou desespero
Como agir em adultos:
- Incentive a tosse: se a vítima consegue tossir, estimule-a a continuar.
- Manobra de Heimlich: posicione-se atrás da pessoa, envolva a cintura, pressione o abdômen com movimentos rápidos para cima.
- Chame ajuda médica: se a tosse não funcionar ou houver perda de consciência, ligue para o serviço de emergência.
- Ressuscitação cardiopulmonar (RCP): caso a vítima perca os sentidos, inicie RCP imediatamente até a chegada de socorro.
2. Engasgo em crianças
Crianças pequenas correm maior risco de engasgo, principalmente por brinquedos, moedas ou alimentos inadequados. Os sintomas incluem dessa forma:
- Tosse fraca ou incapacidade de tossir
- Choro abafado ou silêncio súbito
- Dificuldade para respirar
- Lábios arroxeados ou pele pálida
Como agir em crianças:
- Bebês (menos de 1 ano): posicione de bruços sobre seu antebraço, bata firmemente nas costas entre as escápulas cinco vezes.
- Crianças maiores: aplique a manobra de Heimlich, mas adaptada para idade.
- Verifique a boca: retire objetos visíveis com cuidado, evitando empurrar ainda mais para dentro.
- Emergência médica: se a criança não respira ou perde a consciência, ligue imediatamente para os serviços de emergência e inicie RCP.
Aprenda com o vídeo do SAMU:
3. Engasgo sozinho: como agir rápido para salvar sua vida
Engasgar sozinho pode ser extremamente perigoso, pois não há ninguém para ajudar. Saber agir corretamente aumenta, inegavelmente, as chances de desobstrução e evita sufocamento grave.
Passos imediatos para desobstrução
Mesmo sem ajuda, você pode aplicar técnicas de emergência:
- Manobra de Heimlich consigo mesmo:
- Faça um punho com uma das mãos e posicione-o logo acima do umbigo.
- Segure com a outra mão e pressione rapidamente para dentro e para cima, empurrando o ar dos pulmões contra o objeto que causa o engasgo.
- Repita várias vezes até desobstruir a via aérea.
- Usar o encosto de uma cadeira ou balcão:
- Posicione o abdômen contra o encosto de uma cadeira ou balcão.
- Empurre o corpo firmemente contra a borda, simulando a manobra de Heimlich.
- A pressão ajuda a expelir o objeto preso.
- Tente tossir com força:
- Se ainda conseguir respirar parcialmente, force uma tosse intensa.
- A tosse pode deslocar o objeto sem necessidade de manobras externas.
- Chame ajuda imediatamente:
- Se tiver um celular ao alcance, ligue para os serviços de emergência, como SAMU 192.
- Se não conseguir falar, tente ativar assistentes de voz ou aplicativos de emergência.
Prevenção do engasgo
- Corte alimentos em pedaços pequenos, especialmente para crianças
- Evite brincadeiras com objetos pequenos
- Supervisione,sobretudo, refeições de crianças e idosos
- Eduque familiares e cuidadores sobre manobras de desobstrução
Com orientações do portal Drauzio Varella.
