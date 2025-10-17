Aqui Notícias
Engasgo pode matar: saiba como agir em diferentes situações

Aprenda a identificar e agir rapidamente em casos de engasgo em adultos e crianças.

A foto mostra pessoa com engasgo
Foto: Redes Sociais

O engasgo é uma emergência comum que pode ocorrer em qualquer idade, mas exige atenção imediata. Saber identificar os sinais e agir rapidamente salva vidas. De acordo com especialistas em saúde, a prevenção e a intervenção correta reduzem complicações graves. Veja os casos:

1. Engasgo em adultos

O engasgo em adultos geralmente ocorre por alimentos ou objetos pequenos. Os sinais mais comuns incluem assim:

  • Dificuldade para falar ou respirar
  • Tosse intensa e persistente
  • Sensação de sufocamento
  • Palidez ou lábios azulados
  • Ansiedade ou desespero

Como agir em adultos:

  1. Incentive a tosse: se a vítima consegue tossir, estimule-a a continuar.
  2. Manobra de Heimlich: posicione-se atrás da pessoa, envolva a cintura, pressione o abdômen com movimentos rápidos para cima.
  3. Chame ajuda médica: se a tosse não funcionar ou houver perda de consciência, ligue para o serviço de emergência.
  4. Ressuscitação cardiopulmonar (RCP): caso a vítima perca os sentidos, inicie RCP imediatamente até a chegada de socorro.

2. Engasgo em crianças

Crianças pequenas correm maior risco de engasgo, principalmente por brinquedos, moedas ou alimentos inadequados. Os sintomas incluem dessa forma:

  • Tosse fraca ou incapacidade de tossir
  • Choro abafado ou silêncio súbito
  • Dificuldade para respirar
  • Lábios arroxeados ou pele pálida

Como agir em crianças:

  1. Bebês (menos de 1 ano): posicione de bruços sobre seu antebraço, bata firmemente nas costas entre as escápulas cinco vezes.
  2. Crianças maiores: aplique a manobra de Heimlich, mas adaptada para idade.
  3. Verifique a boca: retire objetos visíveis com cuidado, evitando empurrar ainda mais para dentro.
  4. Emergência médica: se a criança não respira ou perde a consciência, ligue imediatamente para os serviços de emergência e inicie RCP.

Aprenda com o vídeo do SAMU:

3. Engasgo sozinho: como agir rápido para salvar sua vida

Engasgar sozinho pode ser extremamente perigoso, pois não há ninguém para ajudar. Saber agir corretamente aumenta, inegavelmente, as chances de desobstrução e evita sufocamento grave.

Passos imediatos para desobstrução

Mesmo sem ajuda, você pode aplicar técnicas de emergência:

  1. Manobra de Heimlich consigo mesmo:
    • Faça um punho com uma das mãos e posicione-o logo acima do umbigo.
    • Segure com a outra mão e pressione rapidamente para dentro e para cima, empurrando o ar dos pulmões contra o objeto que causa o engasgo.
    • Repita várias vezes até desobstruir a via aérea.
  2. Usar o encosto de uma cadeira ou balcão:
    • Posicione o abdômen contra o encosto de uma cadeira ou balcão.
    • Empurre o corpo firmemente contra a borda, simulando a manobra de Heimlich.
    • A pressão ajuda a expelir o objeto preso.
  3. Tente tossir com força:
    • Se ainda conseguir respirar parcialmente, force uma tosse intensa.
    • A tosse pode deslocar o objeto sem necessidade de manobras externas.
  4. Chame ajuda imediatamente:
    • Se tiver um celular ao alcance, ligue para os serviços de emergência, como SAMU 192.
    • Se não conseguir falar, tente ativar assistentes de voz ou aplicativos de emergência.

Prevenção do engasgo

  • Corte alimentos em pedaços pequenos, especialmente para crianças
  • Evite brincadeiras com objetos pequenos
  • Supervisione,sobretudo, refeições de crianças e idosos
  • Eduque familiares e cuidadores sobre manobras de desobstrução

Com orientações do portal Drauzio Varella.

