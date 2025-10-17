Engasgo pode matar: saiba como agir em diferentes situações

O engasgo é uma emergência comum que pode ocorrer em qualquer idade, mas exige atenção imediata. Saber identificar os sinais e agir rapidamente salva vidas. De acordo com especialistas em saúde, a prevenção e a intervenção correta reduzem complicações graves. Veja os casos:

1. Engasgo em adultos

O engasgo em adultos geralmente ocorre por alimentos ou objetos pequenos. Os sinais mais comuns incluem assim:

Dificuldade para falar ou respirar

Tosse intensa e persistente

Sensação de sufocamento

Palidez ou lábios azulados

Ansiedade ou desespero

Como agir em adultos:

Incentive a tosse: se a vítima consegue tossir, estimule-a a continuar. Manobra de Heimlich: posicione-se atrás da pessoa, envolva a cintura, pressione o abdômen com movimentos rápidos para cima. Chame ajuda médica: se a tosse não funcionar ou houver perda de consciência, ligue para o serviço de emergência. Ressuscitação cardiopulmonar (RCP): caso a vítima perca os sentidos, inicie RCP imediatamente até a chegada de socorro.

2. Engasgo em crianças

Crianças pequenas correm maior risco de engasgo, principalmente por brinquedos, moedas ou alimentos inadequados. Os sintomas incluem dessa forma:

Tosse fraca ou incapacidade de tossir

Choro abafado ou silêncio súbito

Dificuldade para respirar

Lábios arroxeados ou pele pálida

Como agir em crianças:

Bebês (menos de 1 ano): posicione de bruços sobre seu antebraço, bata firmemente nas costas entre as escápulas cinco vezes. Crianças maiores: aplique a manobra de Heimlich, mas adaptada para idade. Verifique a boca: retire objetos visíveis com cuidado, evitando empurrar ainda mais para dentro. Emergência médica: se a criança não respira ou perde a consciência, ligue imediatamente para os serviços de emergência e inicie RCP.

Aprenda com o vídeo do SAMU:

3. Engasgo sozinho: como agir rápido para salvar sua vida

Engasgar sozinho pode ser extremamente perigoso, pois não há ninguém para ajudar. Saber agir corretamente aumenta, inegavelmente, as chances de desobstrução e evita sufocamento grave.

Passos imediatos para desobstrução

Mesmo sem ajuda, você pode aplicar técnicas de emergência:

Manobra de Heimlich consigo mesmo: Faça um punho com uma das mãos e posicione-o logo acima do umbigo.

Segure com a outra mão e pressione rapidamente para dentro e para cima, empurrando o ar dos pulmões contra o objeto que causa o engasgo.

Repita várias vezes até desobstruir a via aérea. Usar o encosto de uma cadeira ou balcão: Posicione o abdômen contra o encosto de uma cadeira ou balcão.

Empurre o corpo firmemente contra a borda, simulando a manobra de Heimlich.

A pressão ajuda a expelir o objeto preso. Tente tossir com força: Se ainda conseguir respirar parcialmente, force uma tosse intensa.

A tosse pode deslocar o objeto sem necessidade de manobras externas. Chame ajuda imediatamente: Se tiver um celular ao alcance, ligue para os serviços de emergência, como SAMU 192.

Se não conseguir falar, tente ativar assistentes de voz ou aplicativos de emergência.

Prevenção do engasgo

Corte alimentos em pedaços pequenos, especialmente para crianças

Evite brincadeiras com objetos pequenos

Supervisione,sobretudo, refeições de crianças e idosos

Eduque familiares e cuidadores sobre manobras de desobstrução

Com orientações do portal Drauzio Varella.