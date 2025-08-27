Engasgou e está sozinho? Descubra como se salvar

Estar sozinho e sofrer um engasgo pode gerar pânico, ainda mais porque essa emergência causa mais de três mil mortes por ano no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. No entanto, apesar do medo que a situação provoca, existem técnicas simples que aumentam as chances de sobrevivência e ajudam a desobstruir as vias aéreas rapidamente. Por isso, compreender as diferenças entre os tipos de engasgo e conhecer as manobras corretas pode literalmente salvar uma vida.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), o engasgo pode ser parcial ou total. No engasgo parcial, a pessoa sente o incômodo na garganta, mas ainda consegue respirar com dificuldade e tossir. Já no engasgo total, a via aérea fica completamente bloqueada, o que gera a sensação de garganta fechada, impede a fala e pode causar perda de consciência em segundos, além de parada cardiorrespiratória em poucos minutos. Diante desse risco, a ação imediata faz toda a diferença.

O que fazer no engasgo parcial

O especialista orienta que, nesse caso, a pessoa deve tossir com força e repetir o movimento até conseguir respirar novamente. Bater levemente na parte superior do abdômen também auxilia a expulsar o objeto e recuperar a respiração.

Como agir no engasgo total

Se não houver passagem de ar, a pessoa deve agir rápido. A recomendação é realizar uma manobra que provoque uma tosse artificial. Para isso, basta pressionar a parte superior do abdômen contra o encosto de uma cadeira ou qualquer superfície rígida. Esse movimento cria pressão intra-abdominal e ajuda a expelir o objeto obstrutor. A técnica funciona de forma semelhante à Manobra de Heimlich, aplicada por outra pessoa em situações de emergência.

Veja a explicação clara no vídeo abaixo: