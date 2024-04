Projeto prevê treinamento contra engasgo para pais de bebês no ES

A Comissão de Finanças analisou 12 proposições e aprovou 10 delas em reunião ordinária híbrida realizada na tarde desta segunda-feira (29) na Assembleia Legislativa (Ales).

Uma delas foi o Projeto de Lei (PL) 209/2022, de Raquel Lessa (PP), que estabelece que maternidades e hospitais ofereçam o treinamento da “Manobra de Heimlich” para os pais de recém-nascidos.

Essa manobra é uma técnica de primeiros socorros utilizada para salvar a vida de bebês vítimas de engasgamento. De acordo com o texto da matéria, o treinamento poderá ser ministrado individualmente ou em grupos de interessados antes da alta do recém-nascido. A informação a respeito do treinamento deverá ser afixada em locais visíveis nos hospitais e maternidades das redes pública e privada.

O presidente do colegiado, Tyago Hoffmann (PSB), parabenizou Lessa pela proposta. “É muito comum engasgos em bebês, mas com as câmeras de videomonitoramento está sendo comum vermos cenas de crianças sufocando com engasgos e os pais desesperados sem saber como fazer o primeiro socorro”, disse.

Ele lembrou que muitas vezes não dá tempo de chegar com a criança a um hospital e que geralmente policiais ou bombeiros, que são treinados para fazer a manobra, acabam salvando essas crianças por estarem mais próximos do fato. “Pode acontecer de madrugada e não dar tempo de chamar o Samu. É um projeto fundamental”, ressaltou