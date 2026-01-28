Entenda por que o vírus Nipah preocupa a saúde global

O vírus Nipah voltou ao centro das atenções em 2026, após novos registros na Ásia, sobretudo na Índia. Diante disso, autoridades de saúde reagiram rapidamente. Assim, aeroportos da região retomaram protocolos sanitários. Além disso, reforçaram a triagem de passageiros. Ao mesmo tempo, ampliaram a vigilância epidemiológica. Como resultado, o tema voltou ao radar global. Consequentemente, especialistas alertaram para riscos elevados.

Esse cenário preocupa porque o Nipah reúne fatores críticos. Primeiro, apresenta alta taxa de mortalidade. Segundo, não conta com vacina aprovada. Além disso, pode se transmitir entre humanos em situações específicas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a letalidade varia entre 40% e 75%. No entanto, esse índice depende da resposta local e do manejo clínico disponível.

Por que o vírus Nipah é considerado tão perigoso

O vírus Nipah integra a lista de patógenos prioritários monitorados pela OMS. Isso ocorre porque ele provoca infecções graves. Além disso, evolui rapidamente. Em muitos casos, atinge o sistema nervoso central. Por consequência, pode causar encefalite fatal. Portanto, qualquer novo surto gera atenção imediata das autoridades.

O que é o vírus Nipah

O Nipah é um vírus zoonótico. Ou seja, ele passa de animais para humanos. Ele surgiu no fim dos anos 1990. Seu principal reservatório são os morcegos frugívoros, conhecidos como morcegos-das-frutas. Esses animais carregam o vírus sem sintomas. Contudo, eliminam o patógeno pela saliva, urina e fezes. Assim, contaminam alimentos e ambientes.

Como ocorre a transmissão

A transmissão acontece, principalmente, por:

Consumo de frutas contaminadas por morcegos;

Ingestão de seiva crua de árvores;

Contato com animais intermediários, como porcos;

Contato próximo entre pessoas, especialmente em hospitais.

Além disso, ambientes fechados aumentam o risco. Portanto, protocolos de proteção tornam-se indispensáveis.

Principais sintomas do vírus Nipah

Os sintomas iniciais costumam ser inespecíficos. Entre os principais, destacam-se:

Febre persistente;

Dor de cabeça intensa;

Dores no corpo;

Náuseas e vômitos;

Confusão mental;

Convulsões;

Encefalite;

Insuficiência respiratória.

Segundo a OMS, os quadros variam de assintomáticos a fatais.

Existe tratamento ou vacina?

Atualmente, não existe vacina nem antiviral específico. Dessa forma, o tratamento baseia-se em suporte clínico. Isso inclui hidratação, controle dos sintomas e suporte respiratório. Nos casos graves, a internação em UTI torna-se necessária.

O vírus Nipah pode chegar ao Brasil?

Até o momento, o Brasil não registra casos. Ainda assim, a vigilância continua essencial. Afinal, o fluxo internacional de passageiros cresce. Portanto, o vírus Nipah segue no radar da saúde global.

