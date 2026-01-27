Nipah tem até 75% de mortalidade e acende alerta mundial

Um novo surto do vírus Nipah colocou a Índia em estado de atenção. Autoridades confirmaram cinco casos em Bengala Ocidental. Entre os infectados, aparecem médicos e enfermeiros. Além disso, quase cem pessoas seguem em quarentena preventiva. Consequentemente, o episódio reacendeu o alerta internacional.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O vírus Nipah é considerado altamente letal. Estimativas indicam mortalidade entre 40% e 75%. Esse índice, portanto, preocupa especialistas em saúde pública. Além disso, o risco de sequelas neurológicas graves amplia a gravidade. Por isso, a vigilância epidemiológica se intensificou.

Leia também – Doenças raras: saiba como lidar com elas

O que é o vírus Nipah

O vírus Nipah, conhecido como NiV, circula principalmente entre morcegos frugívoros do gênero Pteropus. Esses animais funcionam como reservatórios naturais. A transmissão ocorre por alimentos contaminados ou contato direto. Em alguns casos, acontece também entre humanos.

Quando a infecção se instala, o quadro clínico varia bastante. O vírus pode causar sintomas respiratórios leves. Entretanto, também pode provocar encefalite fatal. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), esse potencial torna o Nipah extremamente perigoso.

Principais sintomas da infecção

Os sintomas iniciais incluem febre, dor de cabeça e dores musculares. Além disso, surgem vômitos e dor de garganta. Com a progressão, o paciente pode apresentar sonolência e confusão mental. Esses sinais indicam comprometimento neurológico.

Nos casos mais graves, a encefalite evolui rapidamente. Convulsões podem surgir em poucas horas. Em seguida, o paciente pode entrar em coma em até dois dias. O período de incubação varia entre 4 e 14 dias. Contudo, já houve registros de até 45 dias.

Tratamento e taxa de letalidade

Atualmente, não existem medicamentos ou vacinas específicas contra o vírus Nipah. Por isso, o tratamento se baseia em suporte intensivo. As equipes médicas controlam a respiração e reduzem complicações neurológicas.

A taxa de letalidade varia conforme o surto e a estrutura de saúde local. Ainda assim, os números permanecem elevados. Por esse motivo, a OMS incluiu o Nipah entre as doenças prioritárias.

Origem e transmissão do vírus

O vírus Nipah surgiu em 1999, na Malásia. Na época, fazendeiros se infectaram após contato com porcos doentes. Desde então, surtos menores ocorreram em países da Ásia.

A transmissão entre humanos já foi documentada diversas vezes. Ela acontece, sobretudo, entre familiares e profissionais de saúde. O contato com secreções corporais facilita a disseminação. Assim, medidas de isolamento se tornam essenciais.

Com base em informações do portal Globo.