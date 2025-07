Enxaqueca: a alimentação pode desencadear uma crise; saiba evitar

A enxaqueca atinge milhões de pessoas e vai muito além de uma simples dor de cabeça. Trata-se de um distúrbio neurovascular complexo que impacta a qualidade de vida e a rotina de quem sofre com ela. Os sintomas podem incluir náuseas, sensibilidade à luz e ao som, tonturas e até episódios de desequilíbrio. Diversos fatores podem desencadear uma crise, como estresse, alterações hormonais e até mudanças no clima. No entanto, a alimentação tem influência direta sobre a frequência e intensidade das dores. Por isso, identificar e evitar alimentos que atuam como gatilhos se torna essencial para o controle das crises.

De acordo com os nutricionistas, jejum prolongado, estresse, tabagismo e consumo exagerado de certos alimentos ou bebidas podem intensificar os episódios. Inclusive, parar de tomar café abruptamente, por exemplo, também pode gerar uma crise. Assim, o ideal é manter uma dieta balanceada e personalizada, com foco na prevenção. Na luta contra os gatilhos da enxaqueca, a consciência corporal deve ser observada.

Alimentos e bebidas que disparam crises de enxaqueca

Diversos alimentos funcionam como gatilhos comuns. Queijos maturados, chocolate, carne de porco, frutas cítricas e derivados do leite figuram entre os principais vilões. Além disso, bebidas alcoólicas e refrigerantes com adoçantes artificiais, como aspartame, exigem atenção. Aditivos como glutamato monossódico e nitrato de sódio, presentes em enlatados, embutidos e ultraprocessados, também agravam os sintomas.

Evitar esses itens de forma indiscriminada, porém, pode gerar deficiências nutricionais. Por isso, recomenda-se uma avaliação com nutricionista para traçar um plano alimentar seguro. Afinal, manter uma rotina alimentar equilibrada, rica em alimentos naturais e livre de aditivos artificiais, ajuda a reduzir o risco de crises e melhora a qualidade de vida.