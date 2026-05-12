ES Coop 2026 para o Futuro movimenta setor cooperativista capixaba

O Espírito Santo recebeu, na última semana, o ES Coop para o Futuro 2026, evento do Sistema OCB ES que reuniu lideranças e representantes de cooperativas no China Park Eco Resort. Esse encontro destacou a importância do cooperativismo capixaba em Domingos Martins. A programação foi voltada à troca de experiências e à discussão de temas estratégicos para o desenvolvimento do cooperativismo.

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O primeiro dia contou com abertura oficial e palestras sobre estratégias do setor e cenários políticos, com participação de especialistas como Tânia Zanella e Felipe Nunes. A programação também incluiu momentos de integração entre os participantes.

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No segundo dia, os debates abordaram cultura cooperativista e liderança, com destaque para a comunicação entre gerações, além da participação do Sebrae ES. O conteúdo buscou conectar teoria e prática na gestão das cooperativas.

O diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Bruno Beber Machado, destacou que o encontro contribui para ampliar a visão das lideranças e fortalecer o cooperativismo. “O evento favorece o alinhamento de estratégias e a troca de experiências entre diferentes realidades do setor”.