ES Coop 2026 para o Futuro movimenta setor cooperativista capixaba
Evento reuniu lideranças do cooperativismo capixaba para debater estratégias e gestão.
O Espírito Santo recebeu, na última semana, o ES Coop para o Futuro 2026, evento do Sistema OCB ES que reuniu lideranças e representantes de cooperativas no China Park Eco Resort. Esse encontro destacou a importância do cooperativismo capixaba em Domingos Martins. A programação foi voltada à troca de experiências e à discussão de temas estratégicos para o desenvolvimento do cooperativismo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O primeiro dia contou com abertura oficial e palestras sobre estratégias do setor e cenários políticos, com participação de especialistas como Tânia Zanella e Felipe Nunes. A programação também incluiu momentos de integração entre os participantes.
Leia também – Unimed Sul Capixaba e medicina personalizada no câncer: o cuidar mais preciso
No segundo dia, os debates abordaram cultura cooperativista e liderança, com destaque para a comunicação entre gerações, além da participação do Sebrae ES. O conteúdo buscou conectar teoria e prática na gestão das cooperativas.
O diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Bruno Beber Machado, destacou que o encontro contribui para ampliar a visão das lideranças e fortalecer o cooperativismo. “O evento favorece o alinhamento de estratégias e a troca de experiências entre diferentes realidades do setor”.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726