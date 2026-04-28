Evite infarto com hábitos simples diários

A hipertensão arterial permanece entre os maiores riscos à saúde global. Segundo a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde do Brasil, a condição avança de forma silenciosa. Por isso, muitas pessoas descobrem o problema tardiamente. A prevenção da hipertensão é algo necessário para saúde e bem-estar das pessoas.

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Nesse cenário, a ausência de sintomas dificulta o diagnóstico precoce. Consequentemente, o quadro evolui sem controle adequado. No Brasil, milhões de adultos convivem com a pressão alta. Assim, aumentam os riscos de infarto, AVC e insuficiência renal.

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Vida saudável faz a diferença na prevenção da hipertensão

A prevenção começa com escolhas diárias. Primeiramente, adotar uma alimentação equilibrada reduz impactos no organismo. Em seguida, diminuir o consumo de sal contribui para o controle da pressão.

Ao mesmo tempo, praticar atividades físicas melhora a circulação. Do mesmo modo, manter o peso adequado reduz sobrecarga cardiovascular. Ainda assim, abandonar o tabagismo potencializa os resultados positivos.

Além dessas ações, medir a pressão regularmente permite identificar alterações precoces. Dessa forma, o cuidado começa antes de complicações surgirem.

Monitoramento evita complicações

O cardiologista Tiago Alves, da Unimed Sul Capixaba, reforça a necessidade de atenção contínua. “Muitos pacientes só descobrem a doença após episódios mais agudos, o que evidencia a importância da prevenção e do monitoramento contínuo. O tratamento vai além do uso de medicamentos, envolvendo uma mudança consistente de hábitos no dia a dia”.

Diante disso, o acompanhamento médico se torna indispensável. Portanto, consultas periódicas ajudam a ajustar o tratamento. Assim, o paciente mantém a pressão sob controle com mais segurança.

Tratamento personalizado melhora resultados

A cardiologista Marcela Gamboa destaca a importância do cuidado individualizado. “Cada paciente possui características específicas, como histórico familiar, presença de outras doenças e estilo de vida, o que influencia diretamente na condução do tratamento. Manter a pressão controlada reduz significativamente o risco de eventos cardiovasculares e melhora a qualidade de vida, especialmente quando há adesão às orientações médicas”.

Nesse sentido, cada plano de tratamento deve considerar o perfil do paciente. Consequentemente, a adesão às orientações médicas aumenta a eficácia do controle.

Qualidade de vida depende de constância

Controlar a hipertensão exige disciplina diária. Em síntese, pequenas mudanças geram grandes resultados ao longo do tempo. Portanto, manter hábitos saudáveis e acompanhamento regular garante mais qualidade de vida.

Com base em informações do portal Unimed Sul Capixaba.