Fátima Bernardes desabafa: “O ninho vazio também liberta”

Quando os filhos saem de casa, os pais enfrentam uma transição emocional que pode abalar profundamente o equilíbrio afetivo. Essa experiência, conhecida como síndrome do ninho vazio, representa um momento de reestruturação de vínculos e identidade. Embora dolorosa, essa fase pode se transformar em uma oportunidade de crescimento pessoal — e a psicanálise ajuda nesse processo.

O que é a síndrome do ninho vazio?

Esse termo descreve a sensação de tristeza, solidão ou perda de propósito vivida por pais após a saída dos filhos. Geralmente, essa fase coincide com marcos como entrada na universidade, início da vida profissional ou casamento.

Sintomas mais comuns da síndrome do ninho vazio

A síndrome pode se manifestar por meio de:

Fadiga, insônia e apatia

Tristeza profunda e sentimento de inutilidade

Preocupação excessiva ou medo de envelhecer sozinho

Se não tratada, pode evoluir para depressão e ansiedade.

Como a psicanálise pode ajudar?

A psicanálise interpreta essa fase como parte do ciclo de amadurecimento emocional. Ao entender o “ninho vazio” como um símbolo de dever cumprido, o indivíduo passa a olhar para si mesmo com mais acolhimento e curiosidade. A terapia, portanto, ajuda a transformar o luto pela ausência em desejo por novas experiências.

O caso de Fátima Bernardes

A jornalista Fátima Bernardes falou publicamente sobre a saída de seus trigêmeos. Ela revelou momentos de tristeza, mas também de renovação e redescoberta pessoal. Para ela, a solidão se misturou à leveza de retomar projetos e olhar para si mesma com carinho.

Uma nova fase de possibilidades

Embora difícil, a síndrome do ninho vazio pode marcar o início de uma fase mais autêntica, criativa e cheia de significado. Ao acolher as emoções e buscar ajuda, é possível reconstruir o próprio caminho com mais consciência e autonomia.