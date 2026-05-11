Felipe Monteiro, especialista em autismo, fará palestra em Cachoeiro - não perca
Felipe Monteiro fará palestra sobre autismo e desenvolvimento infantil no PROINTEC 2026, em Cachoeiro.
O PROINTEC 2026 – Saúde em Foco promete ampliar debates sobre inclusão, ciência e desenvolvimento humano em Cachoeiro de Itapemirim. Entre os destaques da programação, a palestra do pesquisador Felipe Monteiro deve atrair profissionais da saúde, educadores, familiares e estudantes interessados no Transtorno do Espectro Autista (TEA).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O evento acontecerá nos dias 14 e 15 de maio, na Praça Jerônimo Monteiro. Além disso, a programação terá entrada gratuita e oferecerá certificação aos participantes. Acesse o Sympla e garanta sua inscrição no evento clicando aqui.
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Felipe Monteiro abordará desenvolvimento de crianças autistas
No dia 15 de maio, às 13h30, Felipe Monteiro ministrará a palestra Análise do comportamento aplicada a equipes multidisciplinares para o desenvolvimento de habilidades em crianças autistas.
Durante o encontro, o especialista apresentará estratégias ligadas à Análise do Comportamento Aplicada (ABA). Ao mesmo tempo, ele discutirá formas de fortalecer habilidades cognitivas, sociais e comunicativas em crianças com TEA.
Além disso, a palestra deve aprofundar reflexões sobre atuação integrada entre diferentes profissionais da saúde e educação. Consequentemente, o debate ganhará relevância entre equipes multidisciplinares que atuam diretamente com inclusão e desenvolvimento humano.
Especialista reúne experiência clínica e pesquisa científica
Felipe Monteiro possui formação em Fonoaudiologia e especialização em Análise do Comportamento Aplicada (ABA) voltada ao autismo e deficiência intelectual. Paralelamente, ele desenvolve pesquisas nas áreas de neurociências, aprendizagem e cognição.
Atualmente, o pesquisador cursa doutorado em Educação Especial e Neurociências. Além disso, acumula mais de dez anos de experiência clínica, supervisão de casos e formação de profissionais.
Por esse motivo, a participação dele se tornou uma das atrações mais aguardadas do II Seminário sobre Transtorno do Espectro Autista, integrado ao PROINTEC 2026.
PROINTEC fortalece inclusão e conhecimento científico
Nesta edição, o PROINTEC reforçará o compromisso com debates sobre saúde, acolhimento e qualidade de vida. Ao longo dos dois dias, especialistas discutirão práticas inovadoras, neurodesenvolvimento e inclusão social.
Além disso, o evento aproximará ciência e prática cotidiana. Dessa maneira, profissionais e famílias poderão acessar conteúdos atualizados sobre saúde e comportamento humano.
Serviço
- Evento: PROINTEC 2026 – Saúde em Foco | II Seminário sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA)
- Data: 14 e 15 de maio
- Local: Praça Jerônimo Monteiro – Cachoeiro de Itapemirim
- Entrada: Gratuita
- Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/prointec-saude-em-foco-cachoeiro-de-itapemirim-ii-seminario-sobre-tea/3417236?share_id=copiarlink
- com base em dados do portal Grupo Folha do Caparaó.
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