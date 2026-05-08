Fiocruz conquista patente para tratamento contra malária resistente

A ciência brasileira conquistou um avanço importante no combate à malária. A Fundação Oswaldo Cruz recebeu uma patente internacional para um método de tratamento contra formas resistentes da doença.

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A conquista fortalece a pesquisa nacional e amplia a esperança de milhões de pessoas expostas à malária em regiões tropicais. Ao mesmo tempo, o novo composto pode abrir caminhos para tratamentos mais eficazes e acessíveis.

O United States Patent and Trademark Office (USPTO) concedeu a patente ao grupo de pesquisadores do Instituto René Rachou, unidade da Fiocruz em Minas Gerais.

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Composto combate formas graves da malária

O tratamento utiliza o composto conhecido como DAQ. Segundo os pesquisadores, a substância demonstrou forte ação contra cepas resistentes do Plasmodium falciparum.

Esse parasita provoca as formas mais graves da malária. Por isso, especialistas consideram o resultado extremamente relevante para a saúde global.

Embora cientistas conheçam o DAQ desde a década de 1960, o grupo brasileiro retomou os estudos com técnicas modernas de química e biologia molecular.

Consequentemente, os pesquisadores identificaram uma característica decisiva na estrutura química do composto.

Estrutura química surpreende cientistas

O diferencial do DAQ está na presença de uma ligação tripla na cadeia química. Dessa forma, o composto consegue superar mecanismos de resistência desenvolvidos pelo parasita.

Segundo os cientistas, o DAQ atua de maneira semelhante à Cloroquina. No entanto, ele bloqueia com mais eficiência o sistema de defesa do microrganismo.

Durante a infecção, o parasita produz substâncias tóxicas ao digerir a hemoglobina humana. Normalmente, ele neutraliza essas toxinas para sobreviver.

Entretanto, o novo composto interrompe esse processo e leva o parasita à morte.

Estudos mostram resultados promissores

Os testes revelaram ação rápida nas fases iniciais da infecção. Além disso, o composto apresentou eficácia contra cepas sensíveis e resistentes.

Os pesquisadores também observaram resultados positivos contra o Plasmodium vivax, responsável pela maioria dos casos de malária no Brasil.

Outro fator chamou atenção dos especialistas: o baixo custo potencial da molécula. Isso pode facilitar o acesso ao tratamento em países de baixa e média renda.

Parcerias fortalecem pesquisas brasileiras

A pesquisa reuniu instituições nacionais e internacionais. Participaram do projeto a University of California San Francisco, a Universidade Federal de Alagoas, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e a Universidade Federal de São Paulo.

Apesar dos resultados animadores, o medicamento ainda precisa passar por novas etapas. Os cientistas agora avaliam toxicidade, doses seguras e formulações farmacêuticas.

Fiocruz aposta em estrutura na Amazônia

Segundo os pesquisadores, a presença da Fiocruz na Amazônia pode acelerar futuras fases clínicas.

A instituição já atua no diagnóstico, acompanhamento de pacientes e realização de testes clínicos na região. Portanto, a estrutura facilita novas parcerias e amplia o desenvolvimento científico.

Enquanto isso, especialistas alertam para um desafio crescente: o parasita da malária continua evoluindo. Por esse motivo, a busca por novos tratamentos precisa avançar desde agora.