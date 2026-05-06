Hantavirose: sintomas, transmissão e tratamento eficaz
Hantavirose exige atenção rápida, pois pode evoluir com gravidade.
A hantavirose é uma infecção viral grave. Ela surge a partir do hantavírus, presente em roedores silvestres. Dessa forma, a doença preocupa devido à rápida evolução.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Inicialmente, os sintomas parecem comuns. Contudo, o quadro pode se agravar em poucos dias. Por isso, o diagnóstico precoce faz diferença.
O vírus pertence à família Bunyaviridae. Ele circula principalmente em ambientes rurais. Ainda assim, áreas urbanas também apresentam risco.
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Como ocorre a transmissão
A transmissão acontece pelo contato com fezes, urina ou saliva de roedores. Além disso, a inalação de partículas contaminadas facilita a infecção.
Em outras palavras, ambientes fechados e sujos aumentam o perigo. Galpões, celeiros e depósitos exigem atenção redobrada.
Portanto, evitar contato direto com roedores reduz o risco. Da mesma forma, a higiene adequada protege a saúde.
Sintomas iniciais e sinais de alerta
Os sintomas surgem entre 3 e 60 dias após o contato. Em média, aparecem em cerca de duas semanas. No início, muitos confundem com gripe.
Entre os sinais mais comuns, destacam-se:
- Febre persistente
- Dor de cabeça intensa
- Dores musculares e articulares
- Cansaço extremo
Com o avanço da doença, novos sintomas aparecem. Nesse sentido, o quadro se torna mais grave:
- Falta de ar progressiva
- Tosse com secreção ou sangue
- Pressão baixa
- Batimentos acelerados
Consequentemente, o comprometimento dos pulmões e do coração se intensifica.
Evolução da doença e complicações
Após a fase inicial, a hantavirose pode atingir órgãos vitais. Assim, pulmões, rins e coração sofrem impacto direto.
No Brasil, a forma mais comum envolve a síndrome cardiopulmonar. Por outro lado, em outros continentes, surgem manifestações hemorrágicas.
Sem tratamento adequado, o risco de complicações aumenta rapidamente. Portanto, reconhecer os sinais salva vidas.
Como ocorre o diagnóstico
O médico avalia os sintomas e o histórico do paciente. Além disso, ele investiga possível contato com roedores.
Em seguida, exames complementares confirmam a suspeita. Dessa maneira, o profissional inicia o tratamento com rapidez.
Tratamento e chances de cura
O tratamento exige internação imediata. Nesse contexto, a equipe médica oferece suporte intensivo.
Embora não exista um antiviral específico, o cuidado adequado melhora as chances de recuperação. Assim, oxigenação e monitoramento constante se tornam essenciais.
Quanto mais cedo o atendimento ocorre, maiores são as chances de evolução positiva.
Prevenção: a melhor estratégia
A prevenção começa com medidas simples. Primeiramente, mantenha ambientes limpos e ventilados. Em seguida, evite acúmulo de lixo e restos de alimentos.
Além disso, use equipamentos de proteção ao limpar locais fechados. Dessa forma, você reduz a exposição ao vírus.
- com base em dados do portal do Ministério da Saúde
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