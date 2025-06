HECI celebra Dia do Doador de Sangue com café especial

Neste sábado (14), às 8h, o Banco de Sangue do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) realiza um café especial para homenagear os doadores de sangue. A ação, assim, celebra o Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado anualmente em 14 de junho, e reforça a importância da doação contínua.

Doador de sangue: defensor de vida

O HECI abastece o próprio hospital e outras 14 unidades de saúde do sul do Espírito Santo. Como hospital de alta complexidade, a instituição, desse modo, precisa de todos os tipos sanguíneos para procedimentos delicados, como cirurgias cardíacas, oncológicas, neurocirurgias e transfusões pediátricas.

Mais da metade dos hemocomponentes coletados (52,59%) são usados no próprio hospital. O restante (47,41%) atende, principalmente, as demais instituições da região. Esses números variam conforme a demanda, que se mantém alta durante todo o ano.

Solidariedade precisa ser constante

De acordo com a biomédica Nathália Buzatto, responsável pela captação de doadores, é importante observar que:

“Precisamos de doações frequentes, não só em datas comemorativas. Cada gesto solidário pode salvar uma vida.”

Ela também incentiva empresas a apoiarem a causa, promovendo campanhas internas e estimulando os colaboradores a doarem sangue regularmente.

Requisitos para ser doador de sangue

A princípio, para doar sangue, é necessário saber alguns detalhes:

Ter entre 16 e 69 anos

Pesar mais de 50 kg

Estar em boas condições de saúde

Levar um documento oficial com foto

Evitar jejum e ter dormido ao menos 6 horas

Não ter ingerido álcool nas últimas 12 horas nem fumado na última hora

Restrições incluem uso de drogas ilícitas, doenças transmissíveis, hepatite após os 11 anos e procedimentos recentes como tatuagens, piercings e exames invasivos (aguarde 6 meses).

Como doar

Não é necessário agendamento. Basta comparecer ao Banco de Sangue do HECI no horário de funcionamento. Para mais informações, entre em contato com a unidade – (28) 3526 – 6166