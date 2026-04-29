Hospitalar 2026: Viva Vida no maior evento de inovação em saúde da América Latina

A Hospitalar 2026 se consolida como o maior evento de saúde da América Latina. Ao mesmo tempo, os números reforçam essa liderança. São mais de 85 mil visitas profissionais. Além disso, o evento reúne 1.272 marcas expositoras. O alcance global chama atenção, com representantes de 55 países. Para completar, a programação soma mais de 400 horas de conteúdo qualificado.

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Nesta edição da Hospitalar 2026, o Viva Vida retorna ao evento com sua segunda participação consecutiva. Mais uma vez, Karina Peixoto, publicitária e especialista em Marketing Clínico Hospitalar, acompanhará de perto as principais inovações, tendências e debates do setor. Além disso, realiza entrevistas estratégicas com especialistas e instituições. Assim, fortalece a produção de conteúdo qualificado e aproxima a realidade regional das soluções mais atuais da saúde.

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Um hub completo de inovação em saúde

A Hospitalar Hub – realizado em formato on-line – antecipa as pautas que devem nortear as discussões da 31ª edição da Hospitalar, de 19 a 22 de maio. A ação conecta pessoas, ideias e soluções. Dessa forma, o evento entrega uma experiência completa para o setor. Os visitantes exploram oito setores estratégicos. Entre eles, destacam-se consumíveis e ortopedia, diagnóstico e laboratórios e equipamentos. Por outro lado, áreas como reabilitação, tecnologia e resgate ampliam o olhar sobre o cuidado.

São Paulo recebe a 31ª edição

De 19 a 22 de maio de 2026, o São Paulo Expo recebe a 31ª edição da Hospitalar. Com 33 anos de história, o evento fortalece sua posição como plataforma de negócios. Ao mesmo tempo, promove networking qualificado e troca de conhecimento. Assim, líderes e especialistas discutem soluções que já impactam o mercado.

Além disso, a edição de 2026 promete avanços ainda mais relevantes. Portanto, os participantes vivenciam quatro dias intensos de conexões estratégicas. Consequentemente, surgem oportunidades que moldam o futuro da saúde.

Gestão, tecnologia e eficiência em pauta

Logo na abertura, o Congresso Brasileiro de Engenharia Clínica aborda gestão tecnológica. Em seguida, o Congresso de Infraestrutura discute ambientes mais eficientes. Assim, gestores refletem sobre desafios reais do setor.

No dia seguinte, o foco recai sobre assistência e cuidado. Enquanto isso, especialistas apresentam tendências globais. Já no terceiro dia, a eficiência operacional ganha espaço. Nesse cenário, temas como logística e inovação digital entram em debate.

Por fim, a programação encerra com gestão e experiência do paciente. Dessa maneira, o evento amplia a visão sobre sustentabilidade e qualidade no atendimento.

Viva Vida acompanha de perto

A cobertura do projeto Viva Vida reforça a relevância do evento. Segundo Karina Peixoto:

“Mais um ano, o Viva Vida estará presente na Feira Hospitalar, em São Paulo, acompanhando de perto tudo o que há de mais inovador e relevante na área da saúde. Participar desse evento é fundamental para trazermos para Cachoeiro e toda a região o que existe de mais atual em tecnologias, práticas e soluções que contribuem para um atendimento cada vez melhor. Além disso, vamos aproveitar a oportunidade para encontrar e entrevistar instituições capixabas que também estarão visitando a feira, buscando entender a visão de cada uma delas sobre como essa experiência pode ser aplicada na prática e contribuir para fortalecer ainda mais a saúde no nosso estado.”

Por que a Hospitalar importa

A Hospitalar vai além de uma feira. Em síntese, ela funciona como um hub estratégico. Portanto, conecta inovação, conteúdo e negócios. Assim, impulsiona o desenvolvimento da saúde no Brasil e na América Latina.