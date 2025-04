IA ajuda a diagnosticar TDAH – leia como

Pesquisadores da Coreia do Sul desenvolvem um novo método para diagnosticar o Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) com a ajuda de inteligência artificial (IA). O estudo revela que a IA pode identificar o TDAH com até 97% de precisão a partir de imagens da retina.

Como a IA detecta o TDAH

A pesquisa contou com a participação de 646 indivíduos, dos quais 323 apresentavam TDAH e os outros 323 não. Os pesquisadores treinaram modelos de aprendizado de máquina para analisar o fundo do olho e identificar características típicas do transtorno. O melhor modelo, dessa forma, alcançou uma taxa de precisão de 96,9%. Essa abordagem se mostrou eficiente em detectar dificuldades de atenção visual seletiva, um dos sintomas mais comuns do TDAH.

A vantagem da IA em relação a métodos tradicionais

Ao contrário dos métodos tradicionais, como exames comportamentais e testes oculares, a IA oferece uma solução mais rápida, acessível e fácil de aplicar. Embora a precisão numérica não seja a mais alta, a simplicidade do processo representa uma grande vantagem, tornando o diagnóstico mais ágil.

Próximos passos na pesquisa

Apesar dos avanços, os pesquisadores ainda buscam expandir a pesquisa para grupos maiores e faixas etárias mais amplas. A maioria dos participantes tinha em média 9,5 anos. Os cientistas agora desejam testar a tecnologia em diferentes idades. Além disso, a IA precisa ser aprimorada para diferenciar melhor o TDAH de outras condições, como o autismo, algo que ainda representa um desafio.

Esse estudo abre, assim, portas para um diagnóstico mais rápido e preciso do TDAH, com a potencialidade de impactar significativamente a detecção precoce do transtorno.