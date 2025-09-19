Descoberta pode mudar diagnóstico do câncer intestinal - confira

Um novo exame de fezes, que usa a inteligentcia artificial como ferramenta, pode revolucionar o diagnóstico do câncer de intestino. Conforme pesquisadores da Universidade de Genebra, na Suíça, o teste é não invasivo, acessível e conseguiu detectar 90% dos tumores colorretais. O estudo, publicado na revista Cell Host & Microbe, mostrou, assim, que a eficácia é muito próxima da colonoscopia, considerada o padrão atual.

Hoje, nesse sentido, a detecção depende de colonoscopias realizadas a cada cinco ou dez anos, após os 50 anos. Apesar da recomendação, poucas pessoas fazem o exame por ser invasivo, desconfortável e caro. Como consequência, os casos de câncer de intestino crescem em todo o mundo, principalmente em fases mais avançadas, quando o tratamento se torna mais difícil.

Exame de fezes vs. Colonoscopia

Exame de fezes com IA Detecta 90% dos tumores Não é invasivo Baixo custo Pode ser feito junto a exames de rotina

Colonoscopia Detecta 94% dos tumores Invasiva e desconfortável Requer preparo intestinal Realizada com menor adesão pelos pacientes



Sintomas que merecem atenção

De acordo com o Ministério da Saúde, alguns sinais podem indicar câncer de intestino:

Sangue nas fezes

Alterações no hábito intestinal (diarreia ou constipação)

Dores ou cólicas abdominais

Perda de peso sem causa aparente

Fraqueza, indisposição ou anemia

Por que esse avanço é importante?

O novo exame, devido a sua praticidade, pode aumentar, dessa maneira, a adesão ao rastreamento e permitir diagnósticos mais precoces, ampliando as chances de cura. Hoje, o Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima que 45 mil brasileiros recebam o diagnóstico da doença até o fim de 2025.