Descoberta pode mudar diagnóstico do câncer intestinal - confira
Um novo exame de fezes, aliado à inteligência artificial, pode detectar cânceres de intestino e substituir a colonoscopia. Leia mais.
Um novo exame de fezes, que usa a inteligentcia artificial como ferramenta, pode revolucionar o diagnóstico do câncer de intestino. Conforme pesquisadores da Universidade de Genebra, na Suíça, o teste é não invasivo, acessível e conseguiu detectar 90% dos tumores colorretais. O estudo, publicado na revista Cell Host & Microbe, mostrou, assim, que a eficácia é muito próxima da colonoscopia, considerada o padrão atual.
Hoje, nesse sentido, a detecção depende de colonoscopias realizadas a cada cinco ou dez anos, após os 50 anos. Apesar da recomendação, poucas pessoas fazem o exame por ser invasivo, desconfortável e caro. Como consequência, os casos de câncer de intestino crescem em todo o mundo, principalmente em fases mais avançadas, quando o tratamento se torna mais difícil.
Exame de fezes vs. Colonoscopia
- Exame de fezes com IA
- Detecta 90% dos tumores
- Não é invasivo
- Baixo custo
- Pode ser feito junto a exames de rotina
- Colonoscopia
- Detecta 94% dos tumores
- Invasiva e desconfortável
- Requer preparo intestinal
- Realizada com menor adesão pelos pacientes
Sintomas que merecem atenção
De acordo com o Ministério da Saúde, alguns sinais podem indicar câncer de intestino:
- Sangue nas fezes
- Alterações no hábito intestinal (diarreia ou constipação)
- Dores ou cólicas abdominais
- Perda de peso sem causa aparente
- Fraqueza, indisposição ou anemia
Por que esse avanço é importante?
O novo exame, devido a sua praticidade, pode aumentar, dessa maneira, a adesão ao rastreamento e permitir diagnósticos mais precoces, ampliando as chances de cura. Hoje, o Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima que 45 mil brasileiros recebam o diagnóstico da doença até o fim de 2025.
