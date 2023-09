Câncer de intestino: entenda formas de prevenir o 3º tipo mais frequente no país

Neste mês, o País vive uma campanha para levantar um assunto muito importante: o câncer de intestino, também conhecido como câncer de cólon. A causa tem seu mês oficial em março, mas existe também um movimento chamado de Setembro Verde para direcionar as atenções para a importância da detecção precoce desta doença e incentivar a prevenção.

A Unimed Sul Capixaba está promovendo uma campanha que prevê informação e ações para reforçar e estimular a adoção de hábitos saudáveis de toda a população. Chamada de Saúde em Dia, a iniciativa deu atenção à causa do câncer de cólon este mês, que acomete com mais frequência pessoas com mais de 50 anos.

“Informações do Instituto Nacional de Câncer (Inca) dão conta que cerca de um terço de todos os cânceres colorretais poderiam ser evitados e, para isso, não há nenhum esforço que não possa ser feito: basta uma alimentação saudável, a prática de atividades físicas, o abandono do tabagismo e a redução do consumo de bebidas alcoólicas”, recomenda o cirurgião geral e coloproctologista da Unimed Sul Capixaba Gediel Teixeira Xavier.

Foto: Divulgação

Ele alerta que é de fundamental importância prevenir e, no caso de alguma alteração, quanto antes iniciar o tratamento, maior é a possibilidade de sucesso. “Quando diagnosticado em estágios iniciais, o câncer de intestino tem altas chances de cura. Por isso, não podemos negligenciar a nossa saúde. A prevenção é o melhor caminho para evitar condições graves”, reforça.

O câncer de cólon é o principal tipo entre os pacientes diagnosticados na Unimed Sul Capixaba e o terceiro mais frequente no País. A campanha Saúde em Dia prevê também informações de sintomas comuns que, segundo o médico, dependem do tamanho e da localização. “Alterações nos hábitos intestinais e na consistência das fezes, sangue nas fezes e desconforto abdominal são alguns dos sinais que precisam de investigação”, recomenda.