IA na medicina: cartilha orienta médicos sobre uso ético e seguro
Cartilha orienta médicos a usar IA com segurança, ética e responsabilidade clínica. Fique por dentro.
A Associação Médica Brasileira lançou uma cartilha para orientar o uso da inteligência artificial na medicina. O material segue a Resolução nº 2.454/2026 do Conselho Federal de Medicina. Dessa forma, médicos e instituições passam a ter diretrizes claras.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A norma, publicada em fevereiro, estabelece prazo de 180 dias para adaptação. Assim, as mudanças entram em vigor em agosto. Enquanto isso, profissionais devem ajustar processos e protocolos internos.
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IA como apoio, não substituição
A cartilha reforça um princípio essencial. A inteligência artificial deve atuar apenas como ferramenta de apoio. Portanto, o médico mantém total responsabilidade pelas decisões clínicas.
Além disso, o documento destaca que o julgamento humano continua indispensável. Embora a tecnologia amplie diagnósticos, ela não substitui a análise profissional. Dessa maneira, a autonomia médica permanece preservada.
Direitos, deveres e limites definidos
O material detalha direitos importantes. Entre eles, destaca-se o uso livre da IA como suporte. Por outro lado, o médico pode recusar sistemas sem validação científica.
Ao mesmo tempo, a cartilha estabelece deveres fundamentais:
- Manter capacitação contínua
- Utilizar ferramentas com senso crítico
- Registrar o uso da IA em prontuário
Além disso, o documento proíbe práticas específicas:
- Delegar diagnósticos à IA
- Utilizar sistemas sem segurança de dados
- Omitir o uso da tecnologia ao paciente
Classificação de risco dos sistemas
A cartilha organiza os sistemas de IA por níveis de risco. As categorias incluem baixo, médio, alto e inaceitável. Dessa forma, cada nível exige medidas proporcionais de controle.
Consequentemente, sistemas com maior impacto clínico demandam monitoramento rigoroso. Assim, instituições devem investir em validação e governança mais robustas.
Segurança jurídica e proteção de dados
O registro do uso da IA no prontuário garante proteção jurídica ao médico. Portanto, essa prática se torna obrigatória. Além disso, a cartilha recomenda o uso do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Esse documento assegura transparência ao paciente. Paralelamente, a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados torna-se indispensável. Afinal, dados de saúde exigem proteção máxima.
Passo a passo para adequação
A cartilha apresenta orientações práticas para implementação. O material inclui:
- Inventário de sistemas utilizados
- Classificação de risco das ferramentas
- Validação científica obrigatória
- Criação de protocolos internos
- Capacitação das equipes
Além disso, o guia oferece checklist institucional e glossário técnico. Dessa maneira, facilita a compreensão de conceitos como IA generativa e vieses algorítmicos.
Inovação com responsabilidade
A iniciativa busca equilibrar tecnologia e ética. Portanto, promove inovação sem comprometer a qualidade do atendimento. Ao mesmo tempo, garante segurança para médicos e pacientes.
Assim, o uso consciente da inteligência artificial fortalece a prática médica. Consequentemente, amplia resultados sem abrir mão da responsabilidade profissional.
Com base em dados do portal Agência Brasil.
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