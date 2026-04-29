IA na medicina: cartilha orienta médicos sobre uso ético e seguro

A Associação Médica Brasileira lançou uma cartilha para orientar o uso da inteligência artificial na medicina. O material segue a Resolução nº 2.454/2026 do Conselho Federal de Medicina. Dessa forma, médicos e instituições passam a ter diretrizes claras.

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A norma, publicada em fevereiro, estabelece prazo de 180 dias para adaptação. Assim, as mudanças entram em vigor em agosto. Enquanto isso, profissionais devem ajustar processos e protocolos internos.

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IA como apoio, não substituição

A cartilha reforça um princípio essencial. A inteligência artificial deve atuar apenas como ferramenta de apoio. Portanto, o médico mantém total responsabilidade pelas decisões clínicas.

Além disso, o documento destaca que o julgamento humano continua indispensável. Embora a tecnologia amplie diagnósticos, ela não substitui a análise profissional. Dessa maneira, a autonomia médica permanece preservada.

Direitos, deveres e limites definidos

O material detalha direitos importantes. Entre eles, destaca-se o uso livre da IA como suporte. Por outro lado, o médico pode recusar sistemas sem validação científica.

Ao mesmo tempo, a cartilha estabelece deveres fundamentais:

Manter capacitação contínua

Utilizar ferramentas com senso crítico

Registrar o uso da IA em prontuário

Além disso, o documento proíbe práticas específicas:

Delegar diagnósticos à IA

Utilizar sistemas sem segurança de dados

Omitir o uso da tecnologia ao paciente

Classificação de risco dos sistemas

A cartilha organiza os sistemas de IA por níveis de risco. As categorias incluem baixo, médio, alto e inaceitável. Dessa forma, cada nível exige medidas proporcionais de controle.

Consequentemente, sistemas com maior impacto clínico demandam monitoramento rigoroso. Assim, instituições devem investir em validação e governança mais robustas.

Segurança jurídica e proteção de dados

O registro do uso da IA no prontuário garante proteção jurídica ao médico. Portanto, essa prática se torna obrigatória. Além disso, a cartilha recomenda o uso do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Esse documento assegura transparência ao paciente. Paralelamente, a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados torna-se indispensável. Afinal, dados de saúde exigem proteção máxima.

Passo a passo para adequação

A cartilha apresenta orientações práticas para implementação. O material inclui:

Inventário de sistemas utilizados

Classificação de risco das ferramentas

Validação científica obrigatória

Criação de protocolos internos

Capacitação das equipes

Além disso, o guia oferece checklist institucional e glossário técnico. Dessa maneira, facilita a compreensão de conceitos como IA generativa e vieses algorítmicos.

Inovação com responsabilidade

A iniciativa busca equilibrar tecnologia e ética. Portanto, promove inovação sem comprometer a qualidade do atendimento. Ao mesmo tempo, garante segurança para médicos e pacientes.

Assim, o uso consciente da inteligência artificial fortalece a prática médica. Consequentemente, amplia resultados sem abrir mão da responsabilidade profissional.

Com base em dados do portal Agência Brasil.