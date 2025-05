Isabel Veloso esclarece diferença entre remissão e cura de câncer

Isabel Veloso, influenciadora digital de 19 anos, gerou polêmica após anunciar que estava em remissão do câncer e, logo depois, divulgar um curso para pacientes com câncer de cólon. Enquanto muitos a apoiaram, alguns seguidores interpretaram o gesto como uma tentativa de lucrar em um momento delicado. Diante das críticas, Isabel usou suas redes sociais para explicar a diferença entre remissão e cura.

O que significa remissão?

Após comemorar a remissão da doença, Isabel foi enfática ao esclarecer que não está curada. Em um vídeo, ela explicou que, para ser considerada curada, precisaria permanecer sem sinais da doença por pelo menos cinco anos. A jovem compartilhou como a remissão foi possível após iniciar um tratamento de imunoterapia, que ela obteve após uma batalha judicial. Essa medicação pode permitir que ela realize um transplante de medula, o que aumentaria suas chances de prolongar a remissão.

Diferença entre remissão e cura de câncer

Conforme a área de Oncologia, a remissão pode ser parcial ou completa, mas não significa cura. A remissão é um estágio positivo, onde os sinais do câncer diminuem ou desaparecem, mas o câncer pode voltar. A cura só é confirmada após cinco anos de remissão completa e, mesmo assim, com acompanhamento médico constante.

Importância do acompanhamento oncológico

Destaca-se, no caso, a importância do seguimento médico regular após a remissão, com exames para detectar qualquer possível recidiva da doença. Além disso, ressalta-se que alguns tipos de câncer têm maior chance de cura, especialmente quando diagnosticados precocemente.

A esperança não está no fim

O diagnóstico de câncer não significa o fim da linha. Tratamentos eficazes e diagnóstico precoce aumentam, significativamente, as chances de uma boa resposta. Seguir o protocolo médico e manter a esperança são essenciais para superar os desafios da doença.