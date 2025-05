Isabel Veloso revela novo diagnóstico após internação: saiba aqui

Neste domingo, 4, a influenciadora digital Isabel Veloso, de 18 anos, usou suas redes sociais para compartilhar um novo desafio em sua saúde. A jovem, que enfrenta um tratamento contra o Linfoma de Hodgkin, precisou ser hospitalizada logo após sentir intensas dores pélvicas, provocadas por cisto hemorrágico.

Cisto hemorrágico: o novo diagnóstico

Isabel, que se tornou conhecida por dividir sua rotina de tratamento com seus seguidores, explicou a situação em uma série de publicações no Instagram. A princípio, ela acreditou que o problema estivesse relacionado ao deslocamento do DIU. “Sumida por motivos de: DIU deslocou e estou morrendo de dor”, escreveu, tranquilizando seus fãs ao afirmar que estava em repouso e recebendo, dessa forma, medicação para aliviar a dor.

Contudo, após exames mais detalhados, Isabel revelou que o diagnóstico estava errado. “Desvendamos: DIU não está deslocado, era erro de outro hospital. Ele está no lugar certo. Estou com um cisto hemorrágico, da própria ovulação”, esclareceu. A jovem, que ainda se recupera da internação, permanece em observação para verificar a extensão do problema, aguardando mais exames para confirmar se houve alguma complicação no útero.

Histórico de problemas da jovem

Além de lidar com o Linfoma de Hodgkin desde os 15 anos, Isabel já enfrentou outros desafios de saúde nos últimos meses. Ela passou por internações para tratar pancreatite e hepatite, além de ter se submetido a uma cirurgia para remoção de pedras na vesícula. Apesar das adversidades, Isabel continua inspirando seus seguidores ao compartilhar suas experiências, sempre com uma postura positiva.

Recentemente, ela também comemorou a chegada de seu primeiro filho, Arthur, nascido em dezembro de 2024, ao lado do marido, Lucas Borbas.

A influenciadora segue se recuperando e, como sempre, promete manter seus seguidores atualizados sobre sua saúde e os próximos passos do tratamento.