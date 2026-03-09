Lívia Andrade revela diagnóstico após dor extrema

A apresentadora Lívia Andrade revelou nas redes sociais um diagnóstico que surpreendeu seguidores. Ela enfrentou uma crise intensa de dor facial. Inicialmente, ela acreditou que o problema envolvia um simples incômodo dentário. No entanto, os sintomas evoluíram rapidamente. Posteriormente, médicos identificaram nevralgia do trigêmeo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Primeiramente, a dor surgiu de forma localizada. A apresentadora percebeu um incômodo na região dos dentes. Por isso, ela procurou atendimento odontológico. Além disso, profissionais realizaram exames de imagem. Entretanto, os resultados não indicaram cáries ou inflamações. Mesmo assim, o desconforto continuou e, gradualmente, se intensificou.

Leia também – Doenças raras: saiba como lidar com elas

Dor evoluiu até se tornar insuportável

Com o passar dos dias, a dor aumentou de intensidade. Consequentemente, o quadro deixou de parecer um problema odontológico comum. A apresentadora relatou nas redes sociais que enfrentou uma das dores mais fortes da vida.

Segundo ela, a crise provocou dor simultânea em várias regiões do rosto. Além disso, o incômodo atingiu cabeça, mandíbula e ouvido. A dor também irradiou para garganta, língua e céu da boca.

Diante desse cenário, médicos iniciaram uma investigação mais detalhada. Logo depois, especialistas confirmaram o diagnóstico de nevralgia do trigêmeo.

O que é nevralgia do trigêmeo

A nevralgia do trigêmeo representa uma condição neurológica rara, porém extremamente dolorosa. Essa doença afeta o nervo trigêmeo, responsável pela sensibilidade da face.

Esse nervo possui três ramificações principais. Por isso, ele conecta diferentes áreas do rosto ao cérebro. Quando ocorre irritação ou compressão desse nervo, surgem crises intensas de dor.

Além disso, especialistas descrevem a dor como choque elétrico ou pontada aguda. Em muitos casos, a dor aparece de forma súbita. Consequentemente, o paciente enfrenta episódios breves, porém extremamente intensos.

Sintomas costumam ser confundidos com dor de dente

Frequentemente, pacientes confundem os primeiros sintomas com problemas dentários. Isso ocorre porque a dor costuma surgir na região dos dentes ou da mandíbula.

Por esse motivo, muitos pacientes procuram primeiro um dentista. Entretanto, exames odontológicos geralmente não mostram alterações.

Além disso, a dor pode atingir apenas um lado do rosto. Esse padrão aumenta a confusão diagnóstica. Portanto, médicos recomendam investigação neurológica quando a dor facial persiste sem causa dentária.

Dor pode atingir várias regiões da face

A nevralgia do trigêmeo provoca sintomas variados. Em muitos casos, a dor atinge olho, mandíbula e ouvido. Além disso, alguns pacientes relatam dor que se espalha pela garganta.

Essa irradiação ocorre porque o nervo trigêmeo possui várias ramificações. Portanto, o estímulo doloroso pode percorrer diferentes trajetos nervosos.

Outro detalhe importante envolve a intensidade da dor. Muitos pacientes descrevem as crises como uma das piores dores já sentidas. Consequentemente, o impacto na qualidade de vida pode ser significativo.

Diagnóstico precoce ajuda no controle da dor

Apesar da intensidade dos sintomas, o diagnóstico correto permite iniciar tratamento adequado. Médicos utilizam medicamentos específicos para controlar a atividade nervosa.

Além disso, especialistas recomendam acompanhamento neurológico contínuo. Em alguns casos, procedimentos médicos também podem reduzir a compressão do nervo.

Portanto, pacientes com dor facial persistente devem buscar avaliação especializada. Assim, profissionais conseguem identificar rapidamente a causa do problema.

Com base em informações do portal Terra.