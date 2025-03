Doenças raras: saiba como lidar com elas

As doenças raras afetam milhões de pessoas ao redor do mundo. Embora cada uma tenha baixa incidência, elas representam um grande desafio para pacientes, familiares e profissionais de saúde, já que, juntas, somam mais de 5.000 tipos diferentes. Essas condições podem afetar tanto crianças quanto adultos.

Diagnóstico precoce: a chave para um tratamento eficaz

Conforme Adriana Sarzedas, gestora de Promoção de Saúde da Unimed Sul Capixaba, a maioria dessas doenças é crônica e complexa, exigindo acompanhamento contínuo. Esse acompanhamento envolve equipes multiprofissionais que monitoram os pacientes de maneira integrada. Muitas vezes, os sintomas das doenças raras se confundem com os de condições mais comuns, o que resulta em diagnósticos tardios. Esse atraso no diagnóstico prejudica o início do tratamento, impactando diretamente a qualidade de vida do paciente.

Doenças genéticas: impacto profundo na vida do paciente

Diversas doenças raras têm causas genéticas, como a Distrofia Muscular de Duchenne, a Fibrose Cística e a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). Essas condições exigem cuidados especializados, pois afetam profundamente a rotina dos pacientes. Assim, iniciar o tratamento o quanto antes é fundamental para melhorar a qualidade de vida e minimizar os efeitos da doença.

A importância do cuidado especializado

A Unimed Sul Capixaba se destaca pela atuação de Juliana Brunelli, neurologista e única especialista em doenças raras em Cachoeiro. De acordo com registros, ela desempenha um papel fundamental no diagnóstico e acompanhamento dos pacientes, garantindo que eles recebam cuidados essenciais para melhorar sua qualidade de vida. O tratamento dessas doenças exige um esforço contínuo, e a Unimed assegura que todo o suporte necessário seja oferecido de forma integral.

Foco no tratamento e na qualidade de vida

Adriana Sarzedas ressalta que, apesar da complexidade das doenças raras, é possível tratá-las com sucesso. Quando o diagnóstico é preciso e o acompanhamento adequado é feito, os pacientes conseguem viver melhor. O principal objetivo do tratamento é proporcionar uma rotina mais saudável e equilibrada, com menos sintomas e mais qualidade de vida.

