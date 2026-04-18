Lúpus: o que é, como afeta os rins e quais tratamentos existem
O lúpus pode atingir os rins, mas diagnóstico precoce melhora o prognóstico.
O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune. Nesse cenário, o sistema imunológico ataca tecidos saudáveis. Como resultado, diversos órgãos sofrem impacto.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Entre eles, os rins recebem atenção especial. Isso ocorre porque o lúpus frequentemente causa inflamação renal. Essa condição recebe o nome de nefrite lúpica.
Embora cada paciente apresente sintomas distintos, o comprometimento renal surge com frequência. Portanto, o acompanhamento constante se torna indispensável.
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Como o lúpus afeta os rins?
A nefrite lúpica geralmente se manifesta como glomerulonefrite. Ou seja, há inflamação nos filtros dos rins.
Inicialmente, o quadro pode parecer discreto. Por exemplo, surgem pequenas alterações urinárias, como:
- Hematúria (sangue na urina);
- Proteinúria leve (perda de proteína).
Entretanto, em situações mais graves, ocorre insuficiência renal. Por isso, o monitoramento precisa ser contínuo.
Nesse contexto, médicos utilizam exames simples para rastrear alterações:
- Exame de urina (“Urina I”);
- Dosagem de creatinina no sangue.
Caso necessário, o profissional solicita exames complementares. Assim, ele avalia a extensão do dano renal.
Por que a biópsia renal é tão importante?
Quando há suspeita de lesão renal, a biópsia se torna fundamental. Nesse procedimento, o médico retira um pequeno fragmento do rim. Em seguida, o laboratório analisa o tecido. Dessa forma, identifica o tipo de nefrite lúpica.
A Organização Mundial da Saúde classifica essa condição em seis tipos. Cada classe exige uma abordagem terapêutica específica. A biópsia indica se a doença evoluiu para fase crônica. Nesse caso, o médico ajusta a estratégia de tratamento.
Quais são os tratamentos para nefrite lúpica?
O tratamento busca controlar a inflamação e preservar a função renal. Para isso, médicos utilizam medicamentos imunossupressores.
Entre os principais, destacam-se:
- Prednisona (via oral);
- Azatioprina (via oral);
- Metilprednisolona (via endovenosa);
- Ciclofosfamida (oral ou endovenosa).
Frequentemente, profissionais aplicam pulsoterapia com medicações intravenosas. Assim, eles controlam fases mais intensas da doença.
O que acontece quando a doença não é tratada?
Sem tratamento adequado, a nefrite lúpica pode evoluir. Consequentemente, pode surgir insuficiência renal crônica.
Ainda assim, mesmo em fases avançadas, o paciente conta com suporte clínico. Nesse sentido, medidas simples fazem diferença:
- Controle rigoroso da pressão arterial;
- Ajustes na alimentação;
- Acompanhamento médico regular.
Essas ações retardam a progressão da doença. Logo, aumentam o tempo de preservação da função renal.
Prognóstico: há motivo para preocupação?
Atualmente, o cenário mudou. Com tratamentos mais eficientes, a sobrevida melhorou significativamente.Embora cerca de 20% dos casos avancem para insuficiência renal terminal, muitos pacientes evoluem bem. Inclusive, aqueles que precisam de diálise ou transplante apresentam bons resultados.
Além disso, a atividade do lúpus costuma permanecer controlada nesses casos. Portanto, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado fazem toda a diferença. Em síntese, informação e acompanhamento médico garantem mais qualidade de vida.
Com base em dados do portal Sociedade Brasileira de Nefrologia.
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