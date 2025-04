Maestro João Carlos Martins e o câncer de próstata: saiba mais

O câncer de próstata é o segundo tipo mais comum entre os homens no Brasil, causando cerca de 15 mil mortes anuais. O maestro João Carlos Martins, de 84 anos, foi diagnosticado com a doença em março e passou por uma cirurgia para a remoção do tumor. Em entrevista, ele compartilhou detalhes sobre o diagnóstico e o pós-operatório, relatando uma recuperação difícil, mas otimista.

Diagnóstico e sintomas do câncer de próstata

A próstata é uma glândula presente apenas nos homens, localizada na parte inferior do abdômen. Seu câncer é silencioso, muitas vezes só sendo detectado em estágios avançados. Os principais sintomas incluem:

Dor óssea

Dificuldade e dor ao urinar

Presença de sangue na urina ou sêmen

Diminuição do jato urinário

Vontade frequente de urinar

No entanto, o diagnóstico precoce, por meio de exames regulares, aumenta significativamente as chances de cura, com mais de 90% de sucesso quando detectado de forma antecipada.

Exames de rastreamento

Homens a partir dos 50 anos devem realizar anualmente o exame de toque retal e a medição do PSA (antígeno prostático específico) para identificar sinais precoces da doença. Embora o exame de PSA possa ser normal em até 20% dos casos, o toque retal continua sendo fundamental para a detecção precoce e a redução das taxas de mortalidade.

Opções de tratamento

O tratamento do câncer de próstata varia conforme o estágio e agressividade do tumor. As opções incluem:

Acompanhamento vigilante em casos de baixa agressividade

em casos de baixa agressividade Cirurgia para remoção da próstata, com opções como a cirurgia robótica, que proporciona menor dor e recuperação mais rápida

para remoção da próstata, com opções como a cirurgia robótica, que proporciona menor dor e recuperação mais rápida Radioterapia, bloqueio hormonal e quimioterapia nos estágios mais avançados

A oncologia destaca que as terapias combinadas podem resultar em boas taxas de resposta, especialmente quando a doença não se espalhou.

Em resumo, o câncer de próstata é uma condição grave, mas quando diagnosticada precocemente, tem altas taxas de cura. Exames regulares e acompanhamento médico são essenciais para o sucesso do tratamento.